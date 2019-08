TSV Westerland : Südtondern-Derby der Handball-Männer

Am Sonnabend werden in der Halle am Sylter Schulzentrum die ersten Heimspiele der neuen Saison ausgetragen.

von shz.de

27. August 2019, 16:22 Uhr

Westerland | Am Sonnabend um 16.30 Uhr eröffnen die Handballer des TSV Westerland die Spielsaison 2019/20 in eigener Halle am Schulzentrum. Den Auftakt gestalten die TSV-Frauen mit dem Pokalspiel gegen die Damen von TSV Mildstedt III. Beide Teams kennen sich aus den Vergleichen in der Kreisliga NF und somit hat dieses Pokalspiel viel Würze und sportlichen Charakter. Wie in den vergangenen Jahren wird das Team der Insulanerinnen von Alex Zaspel als Couch trainiert.

Doch der sportliche Knaller folgt am Sonnabend ab 18.30 Uhr. Die Männer werden im „Südtondern-Derby“ zu Hause auf den Aufsteiger Rot-Weiß Niebüll treffen. Die Niebüller sind als Aufsteiger in der Landesliga mehr als gut aufgestellt und hochmotiviert, um den Vergleich der beiden Nordfriesen für sich entscheiden zu wollen.

Zumindest gilt es für die Sylter „alle Mann an Deck zu haben“, um im dritten Jahr der Zugehörigkeit in der Landesliga, diese erste schwere Hürde in eigener Halle zu nehmen. In der letzten Saison konnte der TSV Westerland mit einer sagenhaften guten Qualifizierung auf Platz 4 glänzen. Die beiden Trainer Olaf Rogge / Lars Schnittgard bleiben dem Sylter Team erhalten. Und das bedeutet weiterhin attraktiven Handballsport.

Diese Tugend wurde allerdings im ersten Auswärtsspiel gegen TSV Alt Duvenstedt schier vergessen, denn mit 34:19 Toren nahm man eine deutliche Packung mit auf die Rückfahrt.

Dass die Sylter stark ersatzgeschwächt angereist waren, tröstet nicht unbedingt. „Da schauen wir mal zu Hause gegen Niebüll und mit unseren tollen Fans, was als Auftakt in eigenen Wänden möglich ist,“ spekulieren die Aktiven.