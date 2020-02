Sturmtief "Sabine" : Sturmwind hat auf West gedreht

Sylt hat die Sturmnacht gut überstanden.

Avatar_shz von Ralf Henningsen

10. Februar 2020, 14:55 Uhr

Sylt | Pustig ist es immer noch, aber Sylt hat die Sturmnacht auf Montag gut überstanden. Die Inselpolizei meldete seit Sonntag insgesamt acht sturmbedingte Einsätze, wobei in den meisten Fällen Baustellen gegen den Sturm zu sichern waren. Ein Ast auf einer Straße in Tinnum am Montag um 8.20 Uhr wurde vom Bauhof abtransportiert. Am Morgen rollte auch der Bahnverkehr wieder über den Hindenburgdamm, auch wenn die Passagiere noch mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen müssen. Die Syltfähre pendelte wie gewohnt nach Röm, stellte gestern um 12.30 Uhr aber den Betrieb ein. Durch den hohen Wasserstand war in Havneby kein Be- und Entladen mehr möglich. Nun drückt der Sturm aus West gegen die Sylter Westküste.