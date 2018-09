von Ralf Henningsen

21. September 2018, 11:19 Uhr

Unsere Redaktion in der Andreas-Dirks-Straße liegt an einem privilegierten Standort. Weil wegen der scharfkantigen Architektur des Kurzentrums hier der Wind besonders scharf um die Ecken pfeift, haben wir auch einen privilegierten Blick auf manch menschliche Unvernunft in stürmischen Zeiten.

Muss man(n) oder Frau – vor allem im höheren Alter – sich bei Windböen von 120 km/h wirklich zum Bummel in die Friedrichstraße begeben, um sich dann kaum auf den Beinen halten zu können und sich von Laternen- zu Schildermast zu hangeln? Diese Art von Sturmtourismus ist kein Vergnügen, sondern pure Fahrlässigkeit!