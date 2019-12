Sturmhaube: Jetzt geht’s los

Gemeindevertretung hat Baupläne für den Gasthaus-Umbau in den Dünen genehmigt / Eröffnung im Frühling 2021 geplant

11. Dezember 2019, 18:34 Uhr

Kampen | Nach zähen und langwierigen Verhandlungen kann es jetzt losgehen – die Pläne für den Umbau der Sturmhaube sind fertig, die Verträge unterschrieben. Die Vision von einer neuen Sturmhaube mit einem kleinen Hotel, Restaurant, Kiosk und einer Mikrobrauerei im Keller ist aber noch dieselbe wie vor zwei Jahren.

„Wir rechnen damit, dass wir in spätestens fünf Monaten mit dem Umbau starten können und im Frühjahr 2021 eröffnen“, erläutert Architekt Henning Lehmann, der die Pläne für die neue Sturmhaube entwickelt hat und Mitglied der neuen Betreibergesellschaft ist.

Im Winter 2016/17 schloss der letzte Pächter, die Laggner-Gruppe aus Berlin, die Pforten der Sturmhaube. Die Gemeinde ging erneut auf Pächtersuche, um endlich eine langfristig erfolgreiche Lösung für das große Objekt in den Dünen zu finden. Die Wahl fiel auf ein Investoren-Trio mit vielversprechendem Konzept:

> Das Obergeschoss wird zu einem kleinen Hotel mit drei Suiten und drei Zimmern umgebaut.

> Im Erdgeschoss wird es ein Restaurant mit 80 Plätzen, einen Saal und eine Terrasse mit 120 Plätzen geben. Im ehemaligen Eingangsbereich ist ein Kiosk geplant.

> Die Küche soll einen „neo-gutbürgerlich-regionalen Stil“ bekommen, „modern und köstlich, aber bezahlbar.“

Einer Pressemitteilung der Gemeinde zufolge ist das Gebäude stark renovierungsbedürftig. Jede Leitung muss erneuert werden, die Statik hält den Anforderungen nicht stand. „Bei diesem Fünf-Millionen-Euro-Bauprojekt wird bis auf die Außenmauern nicht viel stehenbleiben können“, erläutert Lehmann. „Das Gebäude wird vom Grundriss her nicht vergrößert, aber zeitgemäß verändert.“

Dass die Umsetzung so lange gedauert hat, lag laut Lehmann an den fehlenden Flächennutzungs- und Bebauungsplänen. Die mussten erst aufgestellt werden – keine einfache Aufgabe in einem Naturschutzgebiet. Im November segnete die Gemeindevertretung die Baupläne ab.

Verändert hat sich die Gruppe der Akteure: Henning Lehmann ist als Planer und Investor geblieben. Weitere Gesellschafter sind Lars Volquardsen vom Sylter Bauunternehmen Edlef Jensen, Tjorben Friedrichsen von der VR-Bank Nord und Felix Knochenhauer. Rungholt-Hotelier Dirk Erdmann hat sich aus persönlichen Gründen aus dem Projekt verabschiedet.