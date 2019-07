Stürmisches Wiedersehen

62 Jahre nach Entlassung aus der Mittelschule

30. Juli 2019, 10:55 Uhr

Westerland | Die Freude und das Wetter waren sich sehr einig, als die Ehemaligen des Jahrgangs 1957 nach zwei Jahren wieder zum Klassentreffen nach Sylt gekommen waren.

Die Sylter Organisatoren Elfi geb. Meyerhoff, Maiken geb. Heitmann, Rosi geb. de Vries und Günter Skambracks hatten im Februar die Einladungen verschickt, damit auch alle rechtzeitig Sylt für das Treffen im Juli einplanen konnten. Gekommen waren zehn „Mädchen“ und fünf „Jung´s“ , die weiteste Anreise - wie schon viele Jahre - hatte Karin geb. Bitsch aus Amerika.

„Fräulein Meier“, ehemalige Sportlehrerin und ihr Mann Degenhard schafften es leider nicht zum Treffen, was die Wiedersehensfreude etwas getrübt hatte.

Für das 10. Treffen war dieses Mal auf besonderen Wunsch für zwei Tage Hörnum als Ziel ausgewählt. Nach dem obligatorischen Begrüßungssekt, serviert aus dem Kofferraum von Elfi - wie immer auf dem Schützenplatz , ging es los nach Hörnum ins Cafe' Lund zu Kaffee und Kuchen.

Gestärkt und warm gekleidet gab es zur Auswahl : Spaziergang an Hörnums Wattseite oder um die sehr klein gewordene Südspitze. Stürmisch waren beide .

Die Freude, in der Gaststätte „Möller´s Anker“ einzukehren , merkte man allen an. Den Empfangssekt und das hervorragende Essen genossen alle Ehemaligen sehr. Erinnerungen an die Schulzeit wurden wachgerufen – viele Döntjes, über die herzlich gelacht wurde – und jzu dem jeder etwas beizutragen hatte. Und auch über das Privatleben wurde sich ausgetauschte – man kennt sich schließlich schon lange und ist sich vertraut. Bevor die Tafel aufgelöst wurde, musste das Treffen für den nächsten Tag geplant werden.

Es ging wieder nach Hörnum, wo das Adler-Schiff bereit für die Frühstückstour auf hoher See lag. Auf dem Oberdeck wurde die Gruppe von der freundlichen Crew-Mitarbeiterin Christel im „Blauen Salon“ mit Sekt begrüßt. Das Frühstück, die Sonne und das glitzernde Wattenmeer wurde von allen ausgiebieg genoßen.

Alles Gründe zum Wiederkommen, das bestätigten die Mädchen und Jung`s vom harten Kern beim Ausklang bei Rosi im Garten: In zwei jahren gibt es wieder ein treffen auf Sylt.