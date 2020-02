Stürmisches Kinderfest trotz „Sabine“

Trotz des Sturmtiefs wurde am Sonntag in Keitum Kinderfastnacht gefeiert / Mehr als 200 Gäste erschienen

11. Februar 2020, 13:39 Uhr

Keitum | „Es war die richtige Entscheidung, das Fest stattfinden zu lassen“, resümmierte Reiner Gutsche, Vorsitzender des TSV Tinnum 66, nach seiner kurzen Begrüßungsrede beim Kinderfasching am gestrigen Sonntag im Keitumer Friesensaal.

Nachdem am Vormittag bereits die Ehrenamtsmesse wegen Sturmtief „Sabine“ abgesagt worden war, hatte sich auch der Vorstand des Tinnumer Sportvereins zu einer kurzfristigen Krisensitzung getroffen, um über das Faschingsfest zu beraten. „Wir haben das Fest stattfinden und die Eltern selbst entscheiden lassen, ob sie kommen wollen, oder nicht“, erklärte Gutsche. „Keitum ist dem Sturm weniger stark ausgesetzt als die Westseite der Insel und das Fest an sich findet ja im windgeschützten Friesensaal statt.“ Das sahen viele Eltern ähnlich, und so haben, während draußen der Sturm pfiff, drinnen mehr als 200 Muttis, Papis und Kinder zur Musik von DJ SaSchu getanzt und getobt. „Das sind mehr als im letzten Jahr“, ergänzte der Vereinsvorsitzende.

Wie immer fand das Fest bei freiem Eintritt und günstigen Preisen für Speis und Trank statt. Das Kuchenbuffet war vom Vereinsvorstand und zahlreichen Müttern bestückt worden, während die Bockwurst wie schon in den Vorjahren von der Tinnumer Altliga gestiftet wurde. Dem gesamten Vorstand und allen Helfern dankte Gutsche für die großartige Hilfe bei Organisation, Auf- und Abbau des Festes. Insbesondere auch Melanie Jacobsen, die alle Kids (und zwischenzeitlich auch ihre Eltern) den ganzen Nachmittag über mit Spielen, Ententanz und Polonäse auf Trab hielt. Daran hatte auch die achtjährige Line ihren Spaß, die im Stil der goldenen Zwanziger verkleidet war. Ihre kleine Schwester Edda, die als Pippi Langstrumpf mit ihren vier Jahren schon genauso stark ist, wie ihr rothaariges Vorbild aus dem Fernsehen, und selbst ein Schaukelpferd mühelos anheben kann, knabberte lieber an ihren Süßigkeiten – irgendwo muss so viel Kraft schließlich herkommen. Die kleine Emma, die als Einhorn verkleidet kam, freute sich am meisten darüber, dass sie an diesem Tag ein so schönes Kleid tragen durfte.