Windsurf World Cup : Stürmisches Finale auf Sylt

Nach Sturmtief "Jessika" konnten die Fahrer auf dem Wasser zeigen, was in ihnen steckt.

von Julia Nieß

03. Oktober 2018, 14:31 Uhr

Einem stürmischen Finale beim Windsurf World Cup ging eine stürmische Nacht voraus: Tief Jessika sorgte in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch am Brandenburger Strand für Schäden. „Die stürmischen Böen waren nicht so dramatisch, aber das Hochwasser kam bis in die Tetrapoden“, sagt Jörg Elias, Veranstaltungsleiter beim Insel Sylt Tourismus-Service. Von den drei zusätzlichen errichteten Treppen am Veranstaltungsgelände ist eine gesperrt (siehe Foto) und muss am Donnerstag noch abgebaut werden, da sie komplett unterspült wurde. „Die anderen beiden Treppen konnten wir durch Sofortmaßnahmen retten“, so Elias.

Jörg Elias

Jörg Elias

Auch auf dem Wasser ging es hoch her: Victor Fernandez Lopez ist neuer Weltmeister im Wellenreiten. Der Spanier wurde gestern beim Mercedes-Benz Windsurf World Cup Sylt Dritter in der Waveriding-Konkurrenz. Das reichte dem 34-Jährigen, um seinen dritten WM-Titel einzufahren. „Man wusste bei den schwierigen und wechselnden Bedingungen nie, welches Material man nehmen musste. Ich bin glücklich, dass der dritte Patz für den Titel gereicht hat. Jetzt werde ich ein paar Tage lang feiern“, freute sich der neue Waveriding-Champion.

Sieger auf Sylt wurde Thomas Traversa, der sich im Finale gegen den Venezolaner Ricardo Campello durchsetzte. „Dieser Sieg bei dem größten Windsurf-Event der Welt und einem der schwierigsten Reviere überhaupt, ist etwas ganz Besonderes. Ich schwebe auf Wolke sieben“, sagte der Franzose nach seinem Triumph am Brandenburger Strand.

Philip Kösters Aufholjagd wurde nicht belohnt. Nach Platz 17 in der Vorrunde kämpfte sich der viermalige Weltmeister in der Rückrunde mit teilweise fantastischen Vorstellungen immer weiter nach vorn. Nach vier Siegen in Folge verlor der 24-Jährige am Mittwochmorgen im Viertelfinale gegen den Franzosen Antony Ruenes und musste damit die Hoffnungen auf seinen fünften WM-Titel begraben. Philip Köster: „Natürlich bin ich enttäuscht, gerade nachdem ich am Dienstag sehr gut in meine Aufholjagd gestartet war. Die Bedingungen waren heute morgen sehr hart, aber natürlich für alle gleich. Ich hatte einfach Pech beim Timing, konnte keinen guten Sprung zeigen. Egal, nächste Saison greife ich wieder an.“