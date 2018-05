Abzocke oder gutes Recht? : Streit um Entschädigung für Sylt-Pendler

Nicht alle Sylter Arbeitgeber reichen Bahnentschädigung an die Pendler weiter.

von rh

03. Mai 2018, 05:30 Uhr

Die Marschbahn fährt unpünktlich. Landesverkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) hat verkündet, dass DB Regio auch für den April eine Strafe zahlen muss, weil sie den Verkehrsvertrag nicht einhält. Das Geld – 50 Euro Sonderentschädigung – soll den Pendlern zugute kommen. Oder steht es den Arbeitgebern zu, die die Fahrkarte bezahlt haben? In den sozialen Netzwerken schlagen die Wogen hoch, von „Arbeitgeber-Abzocke“ ist die Rede.

Wer eine Monatskarte im Abonnement hat, soll in der zweiten Klasse 50 Euro und in der ersten Klasse 75 Euro erhalten, hatte der Verkehrsminister erklärt. Doch nun wird in der Facebook-Gruppe der Pendler Kritik laut an Unternehmen, die die Entschädigung einbehalten. Von „Arbeitgeber-Abzocke“ und „gierigen Chefs“ ist die Rede. Aber auch Verständnis wird geäußert, „solange der Arbeitgeber das Ticket zahlt und ich durch die DB-Verspätung bei ihm auf Kulanz stoße, also keine Überstunden abgezogen bekomme.“

Doch den meisten Pendlern stößt es übel auf, wenn die Firmen die Entschädigung kassieren. „Wir sind der Meinung, dass diese Vorgehensweise nicht in Ordnung ist“, erklärte der Sprecher der Pendlerinitiative, Achim Bonnichsen; „das ist, auf Deutsch gesagt, nicht schön.“ Bonnichsen geht davon aus, dass es viele Unternehmer sind, die die Entschädigung für sich beanspruchen. „Das Ganze lohnt sich ja auch: Wenn drei Monate pro Person 150 Euro bringen und man acht Mitarbeiter hat, so kommt man auf 1200 Euro!“

Achim Bonnichsen sieht die Pendler doppelt gestraft: „Erst müssen sie warten, dann können sie nicht die volle Arbeitszeit ableisten, bekommen also weniger Geld – und werden nicht entschädigt.“ Die Bahn-Entschädigung sei aber als Wiedergutmachung für die Warterei gedacht. Rein juristisch sei nichts zu machen, denn die Unternehmer seien Eigentümer der Abo-Karten – die Pendler lediglich Inhaber. „Das ist eine Frage der Moral“, sagt der Sprecher der Pendlerinitiative. Einige Unternehmer sähen es anders: „Ich bezahle die Karte, also ist die Entschädigung auch mein Geld“, zitiert Bonnichsen einen Firmenchef. Dazu zählten ein großer Handwerksbetrieb und namhafte Sylter Unternehmer. „Selbst die nehmen den Pendlern die 50 Euro weg – das ist eigentlich unvorstellbar.“

Viele Pendler verzichteten inzwischen schon auf die Abo-Karten, da die Entschädigung bei Tages- oder Wochenkarten höher sei, erläutert Bonnichsen. Die Tagesfahrkarte hin und zurück koste circa 16 Euro, die Entschädigung betrage 50 Prozent.

Zu den großen Firmen, die die Entschädigung ihren Mitarbeitern zugestehen, gehören unter anderem Hellner-Moden, Sven Vogt Bau und Peter Jacobsen Straßen- und Tiefbau.

„Das ist für uns eine ganz klare Sache“, sagt Karl Max Hellner, Vorsitzender des Vereins Sylter Unternehmer. „Das Geld steht denjenigen zu, die im Zug sitzen und unter den Problemen leiden müssen.“ Es handele sich nicht um eine Erstattung des Fahrpreises, sondern um eine Entschädigung. Der Verein empfehle seinen Mitgliedsunternehmen, die Entschädigung den Pendlern zukommen zu lassen.

„Es mag sein, dass es schwarze Schafe gibt“, räumte Karl Max Hellner ein. Bevor man aber den Begriff „Abzocke“ in den Mund nimmt, sollte man die rechtlichen Aspekte klären. Unter moralischen Gesichtspunkten stehe die Entschädigung aber „den Menschen zu, die täglich im Zug sitzen und deren Freizeit dabei draufgeht – das ist doch logisch.“

Hellner lobte die Pendlerentschädigung: „Die Zustände auf der Bahnstrecke waren mal schlimmer, aber jetzt kommt endlich Geld.“

Das bestätigen die Zahlen, die das Kieler Verkehrsministerium veröffentlicht hat: Demnach lag die Pünktlichkeitsquote im April bei unter 80 Prozent, im März waren es sogar nur 66 Prozent. Damit konnte die Regio-Tochter der Deutschen Bahn im dritten Monat in Folge nicht die vertraglich vereinbarte Pünktlichkeitsquote von 93 Prozent einhalten. Für jeden Monat kassiert das Verkehrsministerium eine Sondermaluszahlung in Höhe von 350 000 Euro.