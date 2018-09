Verkehr nach Sylt : Streit um Doppelstockwagen

Kieler Verkehrsministerium ist gegen den Austausch aller Marschbahnwagen durch die 25 Jahre alten Personenwaggons.

von Ralf Henningsen

12. September 2018, 17:59 Uhr

Ungewohnter Anblick auf der Marschbahn nach Sylt – seit dem 15. Juli mischen sich zwischen die vertrauten blauweißen und roten Waggons noch Doppelstockwagen. Die zweistöckigen Personenwagen waren Teil des Maßnahmenpakets, das ein Spitzentreffen von Politik und Bahn Anfang Juni in Berlin hervorgebracht hatte. Doch um die „Dostos“ ist ein Streit entbrannt – die Sylter hätten gern mehr, doch das Land hält an den blauweißen Marschbahnwagen fest.

„Wir freuen uns, dass wir mit dem Einsatz von Doppelstockwagen die Qualität und Kapazität der eingesetzten Reservewagen erhöhen und gleichzeitig mehr Kapazität als in den Marschbahnwagen anbieten können“, hatte der Hamburger Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis erklärt, als die Doppelstockwagen aus Bayern den Dienst zwischen Hamburg-Altona und Westerland antraten. Insgesamt stünden zwölf Wagen der Bauart 750/755 zur Verfügung. Dieses Modell gehört zur Serie 1993, die im selben Jahr größtenteils bei Bombardier hergestellt wurde. Baugleiche Doppelstockwagen setzt die DB-Regionalbahntochter auch auf anderen Strecken in Schleswig-Holstein ein.

„Doppelstockwagen fordern wir seit Beginn des Bahn-Chaos“, erklärte Bürgermeister Nikolas Häckel vor wenigen Tagen. Ihr Einsatz sei zunächst abgelehnt worden – weil die Brücken zu niedrig seien. „Eine Unwahrheit, wie sich herausgestellt hat und uns auch mit Blick auf die beladenen Autozüge klar war.“ Dann habe Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, die Sylter Idee endlich ins Rollen gebracht. „Alles, was die Not der Strecke lindern helfen kann, soll versucht und getestet werden“, hatte der Kieler Verkehrsminister Bernd Buchholz Anfang Juni dazu erklärt.

In einer Mail vom 18. Juli hat die Gemeinde Sylt dann vorgeschlagen, gleich alle Marschbahnwagen (Baujahr 2005) durch Doppelstockwagen zu ersetzen. Keine gute Idee, befand Staatssekretär Dr. Thilo Rohlfs aus dem Kieler Verkehrsministerium in seinem Antwortschreiben. Die Wagen seien 25 Jahre alt und nicht klimatisiert – vor allem im oberen Stockwerk heizten sie sich schnell stark auf, zudem die Fenster nicht zu öffnen seien. Zudem sei die enge Bestuhlung für den Münchner Vorortverkehr ausgelegt gewesen, nicht aber für den touristischen Verkehr nach Sylt und seine Reisenden mit viel Gepäck. Schließlich seien die Doppelstockwagen auch nicht barrierefrei. Insgesamt gäbe es auf der Marschbahn weniger ein Kapazitäts- als ein Qualitätsproblem. Die Landesregierung setze stattdessen auf die Verlängerung der Bahnsteige in den Bahnhöfen, damit künftig einstöckige Zwölf-Wagen-Züge eingesetzt werden können.

Im Sommer zu heiß, kein Platz für das Gepäck – diese Punkte kreidet auch Achim Bonnichsen von der Pendlerinitiative den Doppelstockwagen negativ an. Für den Nahverkehr seien die Doppeldecker vielleicht geeignet, „aber willst du damit etwa bis nach Hamburg fahren?“ Bonnichsens Meinung: „Wenn wir den Komfort von 1993 bekommen, dann wollen wir auch die Fahrpreise von damals haben.“