Straßensperrung vor dem „Haus Metropol“

15. Dezember 2019, 17:08 Uhr

Westerland | Gegen 14 Uhr kam es gestern zu einem Feuerwehreinsatz in der Andreas-Dirks-Straße – Teile der Straße wurden dabei gesperrt. Aktuell werden Betonsanierungsarbeiten an der Ost- und Südseite des „Haus Metropol“ durchgeführt. Aus dem sich davor befindenden Baugerüst lösten sich aufgrund des starken Windes Teile, darunter Bolzen, die für die Befestigung des Gerüstes zuständig sind. „Das ist lebensgefährlich“, so ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. „Solange der Wind nicht nachlässt ist es zu gefährlich Leute durchzulassen“, hieß es weiter. Die Sperrung bestand noch bei Redaktionsschluss.