Straßendreck in Westerland

Gemeinde erstattet Westerländer Anwohnern die Straßenreinigungsgebühr für sieben Monate / Neue Kehrmaschine im Einsatz

Westerland | Straßen voller Laub, verschmutzte Rinnsteine, dreckige Gehwege – an vielen Ecken zeigt sich Westerland derzeit nicht von seiner besten Seite. Seit Monaten erreichen unsere Redaktion immer wieder Beschwerden von Anwohnern, Syltern und Gästen. Der Grund: Auf dem Bauhof ist seit Mai eine Kehrmaschine ausgefallen. Doch nun ist Abhilfe in Sicht, gestern traf ein neues Fahrzeug auf dem Bauhof ein.

Die Gemeinde hat auf die zahlreichen Beschwerden reagiert: Die Anwohner erhalten die für den Zeitraum Mai bis November gezahlten Straßenreinigungsgebühren zurück. Per Lastschrift eingezogene Beiträge werden automatisch dem Konto gutgeschrieben. Wer keine Einzugsermächtigung erteilt hat, sollte sich unter Tel. 851-323 oder -312 oder per Mail an strassenreinigungsgebuehr@gemeinde-sylt.de mit dem Amt für Finanzen in Verbindung setzen. Auf rund eine Viertelmillion Euro schätzte die büroleitende Beamtin Monika Kuhn gestern die Rückerstattung an die Westerländer Grundstücksbesitzer.

In der Gemeinde Sylt wird nur im Ortsteil Westerland eine Straßenreinigungsgebühr erhoben. Für die „Normalreinigung“ eines „Reinigungsfrontmeters“ werden jährlich 3,60 Euro in Rechnung gestellt. In Fußgängerstraßen kommen 2,30 Euro hinzu, wenn die Stadt die Reinigungspflicht für die gesamte Straßenbreite übernimmt. Die befestigten Straßen werden grundsätzlich einmal wöchentlich gereinigt, aber besonders frequentierte Straßen fährt die Kehrmaschine im Sommerhalbjahr bis zu sieben Mal wöchentlich an. „In den anderen Ortsteilen kommt die Kehrmaschine nur bei groben Verschmutzungen zum Einsatz“, teilte Bürgermeister Nikolas Häckel jüngst dem Hauptausschuss mit. „Gebühren werden dafür nicht erhoben.“ Dort sind die Anwohner selbst für die Straßenreinigung verantwortlich.

Der Bauhof der Gemeinde Sylt am Bahnweg verfügt über drei Kehrmaschinen, erläutert Bauhofleiter Björn Christiansen. „Alle sind komplett ausgelastet.“ Im Mai hat eine der orangefarbenen Lkw-Kehrmaschinen ihren Geist aufgegeben – altersbedingt, nach elf Jahren hartem Einsatz auf den Gemeindestraßen. Die Reparaturkosten hätten den Restwert überstiegen, so dass nur eine Neuanschaffung in Frage kam. Doch bis dahin hieß es warten – und die genervten Anwohner um Geduld bitten.

Gestern wurde das Ersatzfahrzeug endlich geliefert – ein weißes „Kompaktkehrfahrzeug“ CityCat 5006 des Schweizer Herstellers Bucher. 204 858 Euro investiert die Gemeinde in das Vorführfahrzeug. Björn Christiansen geht davon aus, dass es am 1. November in Betrieb geht und die Reinigung in den Kehrbezirken wieder aufgenommen werden kann.

Damit sollte die Kritik der Westerländer Anwohner an verschmutzten Straßen ein Ende haben. Und als kleines Trostpflaster gewährt die Gemeinde den Grundstücksbesitzern einen Bonusmonat – für den November wird keine Straßenreinigungsgebühr fällig.