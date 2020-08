Strandbilder mit Fundstücken von der Insel Sylt

Westerland | „Angespült“ ist das Motto der neuen Ausstellung in der Galerie am Meer. Vom 16. bis zum 31. August zeigt die Hamburger Künstlerin Sabine Finck ihre Werke. Die Bewegung des Meeres spült Materialien aus dem Wasser, die sich immer neu formieren – diese flüchtige Bewegung möchte sie in ihren Acrylbildern festhalten. Es entstehen ganz persönliche Strandbilder mit Fundstücken von der Insel, aber auch Exponate der Heimatstadt Hamburg werden gezeigt. Kunstinteressierte sind eingeladen, in der Galerie am Meer auf der Westerländer Promenade vorbeizuschauen. Die Galerie am Meer hat täglich von 11 bis 13 und von 15 bis 19 Uhr geöffnet, die Künstlerin ist vor Ort.