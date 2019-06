Sylter Protest : Strandaktion für eine bessere Welt

Surfclub Sylt rief erstmals zum „Paddle out for future“ auf / Kitesurfer vom Worldcup beteiligten sich an der Aktion.

von shz.de

30. Juni 2019, 19:14 Uhr

Westerland | Rund 100 Wassersportler beteiligten sich am Sonnabend an einer kurzfristig ins Leben gerufenen Aktion für den Meeresschutz. Unter dem Motto „Paddle Out For Future“ hatte der Sylter Surfclub Wellenreiter, SUP-Paddler und auch die Surfkiter aufgerufen, aktiv ein Zeichen für einen respektvolleren Umgang mit den Ressourcen der Welt zu setzen. Organisator Markus Mager vom Surf Club Sylt sagte dazu im Vorwege: „Wir möchten mit diesem Paddle Out auf die Verschmutzung der Meere aufmerksam machen – das ist das größte Problem, das wir hier im Moment haben.“

Zahlreiche Boardsportler kamen dem spontanen Aufruf des Vereins nach und bildeten am Strand mit ihren Brettern den Aufruf „Save the Ocean“. Gemeinsam ging es anschließend aufs Wasser zum Paddle Out, das in der Tradition der Wellenreiter immer dann durchgeführt wird, wenn es darum geht, jemandem zu gedenken, erklärt Markus Mager die Idee. Die Wellenreiter bilden hierbei einen Kreis und erweisen damit ihre Ehre. Das stärkt jeden einzelnen mit dem Gefühl der Zusammengehörigkeit. Diese Tradition sollte genutzt werden, um ein Zeichen zu setzen und in der Gemeinschaft eine größere Aufmerksamkeit zu finden. „Es ist fantastisch, wie viele heute hier spontan mitgemacht haben, auch von den Kitesurfern. Wir haben schließlich alle das gleiche Problem“, freuten sich der Vorsitzende Markus Mager und die Vizepräsidentin und Ideengeberin Claudia Niehues über die erfolgreiche Aktion.