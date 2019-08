Sylter Ausstellung : Strand-Gut im Fokus

Fotoausstellung von Michael Funcke-Bartz stellt Plastikmüll in den Mittelpunkt.

von shz.de

23. August 2019, 15:23 Uhr

List | Im Erlebniszentrum Naturgewalten wird am Sonntag, 24. August, um 11 Uhr eine neue Sonderausstellung offiziell eröffnet. „Strand-Gut?“ zeigt Fotos des Erkrather Fotografen Michael Funcke-Bartz.

Der 64-Jährige hat vor allem Plastikmüll am Meer in den Mittelpunkt seiner Arbeiten gestellt. Ob an der Nordsee oder an Stränden abseits der Zivilisation: Plastikmüll ist weltweit anzutreffen. Dabei sehen Spaziergänger am Strand nur einen Bruchteil des Mülls, der in den Ozeanen treibt oder am Meeresgrund abgelagert wird. Die Fotoausstellung „Strand-Gut?“ begibt sich dem Plastikmüll am und im Meer auf die Spur und vermittelt Informationen zu dessen Hintergründen und Folgen.

Michael Funcke-Bartz (Jahrgang 1955) stammt aus Mönchengladbach und lebt in Erkrath. Seit 2012 ist er in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit mit Schwerpunkt Umwelt und Klima tätig.

Besucher des Erlebniszentrums können die Sonderausstellung bis zum 2. November im Dachgeschoss des Erlebniszentrums besichtigen. Weitere Infos unter naturgewalten-sylt.de oder mfb-photography.eu