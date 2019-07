Sylter Tradition : Stolze Majestäten hoch zu Ross

Am Sonntag und Montag ritt der älteste Ringreiterverein der Insel seine Würden aus.

von shz.de

02. Juli 2019, 17:58 Uhr

Keitum | Am Sonntag startete das Sylter Ringreitercorps von 1861, der älteste Ringreiterverein der Insel, in die Turniersaison 2019. Unter der Moderation von Sönke Nielsen, den wachsamen Augen der Ringeschreiber Bernd Lorenzen und Ariane Espersen sowie der musikalischen Unterstützung des Feuerwehrmusikzuges Hanerau-Hademarschen wurden die neuen Würden ermittelt und Stiftungspreise erritten.

Die Prinzenwürde holte sich diesmal Jan-Uwe „Eggi“ Andersen, Kronprinz wurde Jens-Peter „Mücke“ Sievers und König in nur 32 Minuten Erk-Uwe Andersen. Auch Gastreiter Morten Decker schaffte die begehrten drei Ringe, aber in diesem Jahr durfte er noch keine Würde bekommen. Abends wurde gebührend gefeiert mit Musik von DJ Markus Prange.

Unter erschwerten Bedingungen aufgrund starker Windböen ging es am Montag weiter. Den Damenehrenpreis, den so genannten Montagskönig, erritt Carsten Wilhelmy, den er sich vorher in einem Stechen mit Kai Espersen erkämpfen musste. Für eine extra Schnapsrunde sorgten ebenfalls Carsten Wilhelmy mit dem 111. Ring sowie Sönke Lüdrichsen mit dem 222. Ring. Insgesamt wurden an den zwei Tagen 237 Ringe gestochen. Weiter geht es kommendes Wochenende mit dem Corps der Amazonen zu Morsum hinter dem Muasem Hüs.