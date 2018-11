Stollenprüfung auf Sylt : Stollen-Probiertag der Bäckerinnung

von shz.de

20. November 2018, 15:44 Uhr

In der Westerländer Nord-Ostsee-Sparkasse testete das Deutsche Brotinstitut am Dienstag zwölf Stollen von fünf Sylter Bäckereien und reichte Kostproben an die Bankkunden. Mit dabei: Handwerksprüfer Michael Isensee aus Hannover, Thomas Freudenberg von der Niebüller Backstube und Berufsschullehrer Paul Schulz. Ein guter Stollen ist fühlbar saftig, hat eine helle Bräunung, dünne Kruste, fleischige Rosinen, erklärt Isensee. Fünf Sylter Sorten wurden mit der Note Gut, sechs sogar mit Sehr Gut ausgezeichnet. Wer neben der Stollen noch Grußkarten für seine Lieben mitbringen wollte, wurde auf dem Weihnachtsstand von Unicef fündig, der alljährlich den Probiertag bereichert.