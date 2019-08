Störungen im Betriebsablauf

von shz.de

16. August 2019, 12:12 Uhr

In Berlin sammeln Menschen Unterschriften, weil sie erreichen wollen, dass Zigaretten-Kippen mit Pfand belastet werden. 20 Cent soll dadurch jede Zigarette teurer werden. Wenn der Glimmstengel verraucht und verhustet ist, soll der Nikotin-Junkie oder die Solariums-Trulla mit den aufgeklebten Fingernägeln die Kippen einsammeln und gut verwahren. Wird das Geld dann zum Monatsende (was bei trainierten Rauchern schon mal zum Fuffzehnten der Fall ist) knapp, schlurfen sie zum Dealer ihres Vertrauens und tauschen Kippen gegen Knete. Vorteil: Man kommt mit seinem Geld nicht in den Minus-Zins und die Umwelt, also Hundesalon, Kinderspielplatz und Solarium bleiben frei von Kippen.

Im Forum auf Spiegelonline meinte ein Leser, besser wäre es, sich Singapur zum Vorbild zu nehmen. Dort zahlt man 500 Dollar, wenn man beim Kippen-wegschmeißen erwischt wird. Außerdem wird man aufgeschrieben. Passiert’s ein weiteres Mal, kostet es 1000 Dollar und einen Tag Knast. Und so geht das weiter – immer 500 Dollar obendrauf und für einen weiteren Tag in die Bambushölle. Ich erinnere mich, dass es früher auch noch zehn Stockschläge auf die Fußsohlen gab. Das ist aber anscheinend irgendwelchen Gefühlsduseleien zum Opfer gefallen.

Ich wäre ja eher dafür, Unterschriften-Listen auszuhängen und Gesetze zu ändern, damit bei Schnupfen und Grippe die Menschen zwingend Mundschutz tragen. Also diese Gaze-Masken, in die chinesische Demonstranten in Hongkong jetzt auch zur Vermummung schlüpfen. Würde hier bei uns zwar blöd aussehen, aber manch eine Visage will man morgens auf dem Weg zur Arbeit lieber nicht sehen. Doch man könnte, damit die Menschen willig mitmachen, den Platz auf dem Mundschutz für Werbezwecke vermieten. So könnten die besten Kiefer-Orthopäden der Insel Abbildungen ihre Porzellankunstwerke vorne draufpapsen. Das würde den Fehlbiss-Pfeifen, die damit dann durch die Stadt schieben, auch gut tun, wenn sie mal wie Arnold Schwarzenegger grinsen.

Das alles gilt natürlich nur für Privat-Patienten. AOK-Mitglieder bekommen den Jens-Spahn-Überbiss vorne auf die Maske getackert. Pech gehabt! Lebensleistung zeigt sich leider auch in Äußerlichkeiten.

Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erfahre ich, dass die Deutsche Bahn dringend Lokführer sucht. Sogar Seiteneinsteiger bekämen die Chance, ihren Kindheitstraum zu leben. Auch mich haben sie schon wieder auf dem Kieker: Komme ich am Bahnhof vorbei, grüßt mich der Chef dort immer über alle Maßen freundlich. Und neulich – im Zug – stopfte mir der Schaffner noch ein weiches Kissen ins Kreuz und brachte mir – trotz Holzklasse – einen dampfenden Kaffee vorbei.

Lokführer. Hmm. Ich hab’ das daraufhin mal mit meiner Frau besprochen. Gut gucken kann ich ja nicht mehr so doll. Aber ich kenn’ die Strecke – Tag und Nacht. Nur – und das ist in meinem Alter ein no go, sie haben immer noch keine Klos auf den Loks. „Egal“, meinte ein Kollege von früher, „...dann machst du halt einen Sonderhalt in Langenhorn oder St. Michel und gehst da auf’s Bahnhofsklo. Das machen wir schon immer so.“

Nachtrag: Jetzt wird mir einiges klar. Das heißt dann: „Wegen Störungen im Betriebsablauf verspätet sich der Zug auf unbestimmte Zeit...“