Sylter Kabelnetz : Störung beim Kabelfernsehen

Am Dienstag Abend blickten Vodafone-Kabel-Kunden buchstäblich in die Röhre.

von Ralf Henningsen

06. November 2019, 14:50 Uhr

Sylt | Am Dienstag Abend blieben auf Sylt viele Mattscheiben schwarz: Der Kabelfernsehanbieter Vodafone hatte von 14.52 bis 22.15 Uhr lokale Einschränkungen in seinem Kabelnetz auf Sylt. Insgesamt 18 500 Haushalte auf der Insel konnten vorübergehend kein Kabel-TV empfangen. „Ursache war eine kurzzeitige Störung auf der Glasfaser-Zufuhrtrasse von unserem Netzknotenpunkt in Flensburg zu unserem lokalen Verteilerpunkt in Westerland“, erklärte Vodafone-Konzernsprecher Volker Petendorf. „Unsere Technik-Experten arbeiteten sofort mit Hochdruck daran, den Schaden zu reparieren. Dazu waren aufwändige Tiefbau- und Spleißarbeiten notwendig. Diese wurden auch nach Einbruch der Dunkelheit fortgeführt, sodass die Einschränkungen noch am selben Abend behoben waren.“