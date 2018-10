Sylter Bahnverkehr : Störung am Keitumer Bahnübergang

Passanten waren laut Bundespolizei jedoch nicht gefährdet

von Ralf Henningsen

21. Oktober 2018, 16:47 Uhr

Eine Störung am Keitumer Bahnübergang hat am Sonntag Morgen Passanten auf der Kreisstraße 117 irritiert. Ein Foto des trotz hochgeklappter Schranken und nicht blinkender Lichtzeichenanlage vorbeifahrenden Zuges sorgte gestern auch in den sozialen Medien für Aufregung.

Nach Mitteilung des Pressesprechers der Bundespolizei erhielt der Lokführer eines Personenzuges gegen zehn Uhr vor der Durchfahrt des Bahnübergangs das Signal, dass die Schranken- und Lichtzeichenanlage nicht ordnungsgemäß funktioniert. Die Sicherungsanlagen würden normalerweise durch Kontaktschleifen in den Schienen ausgelöst, erläuterte Hanspeter Schwartz. Der Lokführer habe das für solche Fälle vorgesehene Prozedere befolgt: Den Zug vor dem Bahnübergang stoppen, einen Achtungspfiff abgeben und langsam in den Bahnübergang hineinfahren. Das Andreaskreuz und die Baken vor dem Bahnübergang signalisierten den Autofahrern, dass dem Schienenverkehr Vorrang gewährt werden muss.

Der nächste Zug auf der Strecke habe die Kontaktschleife dann wieder „freigefahren“, erläuterte Pressesprecher Hanspeter Schwartz. Schranken und Lichtzeichen hätten wieder zuverlässig funktioniert, so dass kein Techniker eingesetzt werden musste.