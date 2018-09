Unfall auf Sylt : Stillstand auf der L24: Mann mit 2,13 Promille gerät in den Gegenverkehr

Landesstraße 24 für die Bergung der beiden Unfallautos fast zwei Stunden voll gesperrt

von Ralf Henningsen

15. September 2018, 19:56 Uhr

Westerland | Ein Verkehrsunfall sorgte am Sonnabend Nachmittag für fast zwei Stunden Stillstand auf der Sylter Nord-Süd-Achse. Auf der Landesstraße 24 waren in der Kurve auf Höhe Remondis gegen 13.10 Uhr zwei Autos kollidiert.

Ein in Richtung Rantum fahrender 40-jähriger Sylter geriet mit seinem Mercedes zunächst nach rechts auf den Grünstreifen und beim Gegenlenken in den entgegenkommenden Verkehr. Der Mercedes prallte frontal mit dem Audi eines 72-jährigen Sylters zusammen, der in Richtung Westerland unterwegs war.

Die beiden Insassen des Audi sowie der mutmaßliche Unfallverursacher kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Bei dem 40-Jährigen wurde nach Polizeiangaben ein Blutalkoholgehalt von 2,13 Promille festgestellt. Für die Bergung der beiden Unfallfahrzeuge wurde die L24 bis 15 Uhr voll gesperrt.

