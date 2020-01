Sternensinger zogen durch Westerland

Avatar_shz von ago

06. Januar 2020, 16:56 Uhr

Westerland | 12 junge Sternensinger waren gestern in Kleingruppen auf dem Weg durch Westerland, um verkleidet als Heilige Drei Könige Gottes Segen zu bringen und Spenden zu sammeln. Die diesjährige Aktion des Dreikönigssingens widmet sich dem Thema Frieden am Beispiel des Libanon. Das Motto der Aktion lautete daher„Frieden! Im Libanon und weltweit“. Im Rathaus wurden die Sylter Kinder wie schon im Vorjahr von Bürgermeister Nikolas Häckel und Bürgervorsteher Peter Schnittgard empfangen. Von dort aus zogen die Kinder los um den traditionellen Segensspruch 20 * C + M + B + 20 an die Westerländrer Türrahmen zu malen. Auch der Sylter Rundschau statteten sie dabei einen Besuch ab.