Sylter Sport : Sterne des Sports: „Gewonnen haben wir alle!“

Die Sylter Bank zeichnet insulare Sportvereine mit „Sterne des Sports“ aus. Norddörfer SC qualifiziert sich für Landesebene.

von Wiebke Stitz

03. September 2019, 16:06 Uhr

Sylt | Diese Preisverleihung erinnert ein wenig an Weihnachten: Sie kehrt alle Jahre wieder und sorgt trotzdem überall für Aufregung und Spannung.

Fünf Vereine sind in diesem Jahr dem Aufruf der Sylter Bank gefolgt, sich mit einem besonderen Sportprojekt um einen der „Sterne des Sports “ zu bewerben.

„Zuerst dachte ich, es wären wenig Bewerbungen“, gab Dirk Ehlers als Vorstand der Sylter Bank in seiner launigen Festrede zu, „ doch im Verhältnis zu der Zahl der landesweiten Bewerbungen um die `Sterne des Sports´ ist Sylt auch in diesem Jahr wieder überproportional gut vertreten.“

Das Besondere an dem Wettbewerb, der jährlichen, gemeinsamen, bundesweiten Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Volks- und Raiffeisenbanken, zu denen auch die Sylter Bank zählt, ist die Möglichkeit, sich nach der Auszeichnung auf der lokalen Ebene auch auf Landes- und schließlich sogar auf Bundesebene für weitere Geldpreise qualifizieren zu können. Gelungen ist das bereits in den Jahren zuvor mehrfach dem TSV Westerland.

Dirk Ehlers machte es merklich Spaß die Preisverleihung spannend zu gestalten. Bevor es aufs Treppchen ging, zeichnete er den Tennis-Club Westerland und den Sylter Catamaran Club mit einem Anerkennungspreis in Höhe von jeweils 100 Euro für sein Engagement im Bereich des Klimaschutzes und der Jugendarbeit aus.

Den ersten „Stern des Sports “ durften dann Markus Mager und Walter Peters vom Surf Club Sylt entgegennehmen. Mit ihrer Aktion „Paddel out for future“ stellen sie einmal mehr unter Beweis, dass ihr Verein nicht nur Wassersport betreibt, sondern kontinuierliche, ökologische Arbeit leistet. Mit ihrer Aktion weisen sie nicht nur Insulaner, sondern auch Gäste auf die Notwendigkeit des Naturschutzes hin.

Auf der Insel bislang einzigartig ist das Sportprojekt, das den zweiten Platz belegen konnte: die Herzsportgruppe des TSV Westerland. Ingrid Kranz-Kahle trainiert regelmäßig 46 Patienten für ein möglichst unbeschwertes Leben nach einer Herzerkrankung. Und das seit über 30 Jahren und mit wachsendem Bedarf. Platz eins und damit die Qualifizierung auf die Landesebene schaffte der Sport-Club-Norddörfer Sylt. Seine neue Vorsitzende Anna Cathrin Krause skizzierte die ungewöhnlich enge Zusammenarbeit ihres Sportclubs mit der Norddörferschule: Die Sportstätten werden ebenso gemeinsam genutzt wie die Sportgeräte; Lehrer sind als Übungsleiter im Verein tätig, das Vereinsfahrzeug wiederum steht auch der Schule zur Verfügung. In ihrer charmanten Rede dankte sie nicht nur der Sylter Bank für ihr Engagement mit dem sie den Vereinen helfe, in der Öffentlichkeit besser wahrgenommen zu werden, sondern wandte sich auch an die anderen Preisträger: „ Es ist ein Ehre, mit so vielen tollen Clubs hier zu stehen! Wir alle arbeiten ehrenamtlich und tun unser Bestes. Deshalb finde ich: Gewonnen haben wir alle!“

In einer neuen Serie wird die Sylter Rundschau die Projekte, mit denen sich die Sportvereine um die „Sterne des Sports“ beworben haben, genauer vorstellen.