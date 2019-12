Stefan Gwildis kommt schick nach Sylt

Im Interview erzählt der Hamburger Entertainer, wie er die Insulaner schätzen gelernt hat / Konzert am Sonntag in der Keitumer Kirche ist seit Wochen ausverkauft

von Ralf Henningsen

26. Dezember 2019, 19:09 Uhr

Sylt/Hamburg | Zwei Tage vor Silvester steht in der Keitumer Kirche ein besonderes Konzert ins Haus: Am 29. Dezember tritt der Hamburger Entertainer Stefan Gwildis in St. Severin auf. Der Barmbeker gilt als einer der kreativsten deutschsprachigen Soul-Musiker. Wir wollten von ihm wissen, worauf sich das Sylter Publikum freuen kann, und erwischten ihn auf dem Handy beim Herrenausstatter Policke auf St. Georg.

Sie brauchen etwas Warmes für Sylt...

Genau daran habe ich gedacht. Wir sind ja gerne oben in List und machen viele Spaziergänge. Insofern habe ich mir etwas richtig Schickes in meinem Lieblingsklamottenladen gekauft, es war sogar günstig. Da können auch Leute einkaufen, die von Klamotten überhaupt keine Ahnung haben, so wie ich. Da kommst du rein und die wissen gleich, Größe 54 und lange Ärmel, das geht ruckzuck. Da wirst du nicht so über den Tisch gezogen wie anderswo.

Und für eine Tour muss man anständiges Zeug haben.

Was erwartet die Konzertbesucher denn am 29. Dezember in St. Severin?

Wir werden in einer ganz kleinen, aber feinen Besetzung spielen. Mit Tobias Neumann, dem wunderbaren Pianisten, mit dem ich schon so manches Konzert zu zweit bestritten habe, und dazu noch Hagen Kuhr am Cello. Die beiden harmonieren wunderbar zusammen. Wir haben viele Konzerte gespielt und unter anderem den Schimmelreiter von Storm komponiert und instrumentiert. Die beiden sind einfach ein Pfund.

Sie sind öfter auf Sylt. Bringen Sie ein bisschen Zeit mit?

Das ist noch nicht ganz klar, meine Frau und ich sind uns noch nicht ganz einig. Wir sind meistens oben bei Jürgen Wolf und Maren Diedrichsen in List. Wir sind auf vielen Inseln gewesen. Joja Wendt und ich haben vor sechs, sieben Jahren für die Lister Feuerwehr ein Benefizkonzert gegeben. Das war so klasse, hat so Spaß gemacht, in die Inner Circles der Lister Aborigines einzutauchen. Seitdem fahren wir da immer hin, weil es weitab vom normalen Klüngelmist ist, den es auch auf der Insel gibt. Das ist unser Sprungbrett für die schönen Ecken dieser Insel da oben.

Aber sie kennen auch die Keitumer Kirche...

Für uns ist es eine große Ehre, da aufzutreten. Ich kenne die Kirche und bin schon bei vielen Veranstaltungen dort gewesen. Nicht zuletzt als Fan von Maren Diedrichsen, die mit dem Kirchenchor singt. Maren ist ein lebendes Geschichtsbuch. Sie hat uns so viel erzählt hat über Keitum, die Kirche, den Friedhof und die Grabsteine, das Museum. Die Insel ist unheimlich reich an Geschichten.

Wie ist die Idee entstanden, das Konzert nach Keitum zu holen?

Wir spielen sehr gern in Kirchen. Ich bin zwar weder getauft noch konfirmiert, habe aber, weil ich Pastor Dorn so gut fand – einen langhaarigen Pastoren in Wandsbek – nach meinem Abitur angefangen, evangelische Theologie zu studieren. Allerdings habe ich das nicht lange durchgehalten. Gute Pastoren haben mich immer weggeknallt. Dazu gehört auch Michel-Pastor Heinrich Kuhfuß, der mich bei meiner Kriegsdienstverweigerung Anfang der 70er Jahre unterstützt hat. Das sind alles ganz wichtige Kontakte für mich gewesen. Egal wo ich bin auf der Welt, ich suche meistens die Orte mit Kirchen auf und kriege das Feeling mit. Das Feeling stimmt in Keitum.

Übrigens auch in Helsinki in der Rock Church, die ich durch Zufall einmal gefunden habe. Da gibt es eine Kirche, die in einen Felsen gesprengt wurde, mit einem großen goldenen Deckel und einem Lichtband. Eine Wahnsinnskirche, ganz anders als andere Kirchen und Kathedralen – das hat etwas Mystisches und Spirituelles. Unfassbar schön.

St. Severin finde ich auch großartig. Gelebtes Christentum ist das, was mich antörnt an Kirchen. Da geht bei mir ein Licht auf.

Gehen Sie an Heiligabend in die Kirche?

Wir wohnen südlich von Hamburg und besuchen normalerweise den Gottesdienst mit einer tollen Pastorin in dem kleinen Ort Klecken. In diesem Jahr wollen wir aber nach Buchholz in die Kirche. In einigen Gemeinden wird eine tolle beeindruckende diakonische Arbeit gemacht.

Wie wird denn Heiligabend im Hause Gwildis gefeiert?

Wir leben in einer deutsch-deutschen Ehe, Ost und West. Bei uns ist zusammengewachsen, was auch zusammen gehört. Wir feiern mal in Rostock oder bei uns in Hamburg. Das ist immer eine feine Sache. Erstmal gibt es fantastisches Essen, meine Schwiegermutter kann unfassbar gut kochen. Und hinterher, wenn sich nach einer Flasche Weinbrand die Zungen lösen, werden die alten Geschichten rausgekramt. Es gibt meistens zu Weihnachten eine herrliche Schreierei, Ost und West prallen dann wunderbar aufeinander. Das ist immer sehr gut für den Kreislauf. Da wird dann vieles aufgearbeitet. Es ist erstaunlich, wie tief das in uns drin sitzt, die Ost- und die West-Erziehung. Das merken wir in dieser deutsch-deutschen Familie, sehen das aber auch mit allem Humor.

Was sind Ihre nächsten Projekte?

Es wird ein neues Musical geben, ein neues Album, und ich habe die Initiative „Maakellos“ gegründet. Da geht es um Inklusion, dass Menschen mit und ohne Makel besser zusammenkommen. Ich habe das Wort Inklusion nie benutzt, sondern immer gemacht, zum Beispiel mit einem Gebärdenchor, bei dem wir mit Menschen, die sprach- und hörbehindert sind, gearbeitet haben, weil es uns Freude gemacht hat.

Auf Tour gehe ich nicht mehr so gerne. Wie vor zehn Jahren noch häufig 30, 40 Auftritte am Stück abzuspulen, finde ich heute nicht mehr reizvoll. Lieber drei, vier Tage an einem Ort spielen und dann wieder nach Hause. Der richtige Tourbursche bin ich nie gewesen.