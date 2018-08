Weihnachtszeit auf Sylt : Startschuss für den Wintermarkt

Erster Weihnachtsmarkt in der Westerländer Neuen Mitte vom dritten Advent bis zum 3. Januar geplant.

von Ralf Henningsen

21. August 2018, 17:57 Uhr

Noch hat sich der Sommer nicht verabschiedet, da läuft schon die Vorbereitung für die Adventszeit. Nach jahrelanger Pause bekommt Westerland in diesem Dezember endlich wieder einen Weihnachtsmarkt. „Von 17 Hütten sind 15 bereits vermietet“, berichtete Bürgermeister Häckel im Hauptausschuss. Der Markt werde voll belegt sein, die Zeichen stünden gut für den ersten Weihnachtsmarkt in der Neuen Mitte von Westerland.

Der Platz vor dem im Dezember 2016 fertiggestellten Geschäfts- und Appartementhaus „Neue Mitte“ war auf Wunsch der Gemeinde vom Investor für eine halbe Million Euro für Veranstaltungen dieser Art ausgelegt worden – mit Lampen, Wasseranschlüssen und einer Verankerung für einen Tannenbaum.

Weihnachtsmarkt wird die Veranstaltung allerdings nicht heißen, der Arbeitstitel lautet „Sylter Wintermarkt“. Grund ist der Zeitraum – das dreiwöchige Event beginnt am 14. Dezember (Freitag vor dem dritten Advent) und reicht bis zum Donnerstag, 3. Januar. Geöffnet wird nach bisheriger Planung täglich von 14 bis 20 Uhr, freitags und sonnabends von 12 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr. An Heiligabend ist um 15 Uhr Schluss, am ersten Weihnachtstag ist Ruhetag. Außerdem steht in der Neujahrsnacht eine Silvesterparty von 22 bis 2 Uhr morgens auf dem Programm.

Der Eingang ist von der Neuen Straße aus geplant. Eingerahmt wird der mit Holzschnitzeln ausgelegte Marktplatz von 17 rustikalen Holzhütten, deren Sturmsicherheit gerade durch ein Ingenieurbüro geprüft wird. 1500 Euro netto kostet die Standpächter die Miete einer Hütte. Für „hyggelige“ Weihnachtsstimmung sollen auch ein größeres Zelt, das zur Almhütte hergerichtet wird, und ein Streichelzoo sorgen. Im Mittelpunkt wird jedoch ein Fahrgeschäft stehen – laut Häckel entweder eine Kindereisenbahn, ein Kinderkarussell oder ein Nostalgiekarussell.

Die Organisation hat Kiki Schneider übernommen, deren Agentur auch die Sylter Poloturniere ausrichtet. Für die Hauptgastronomie konnte das Hotel Stadt Hamburg gewonnen werden, berichtete Häckel.

Kay Abeling (CDU) erinnerte im Hauptausschuss daran, dass der Ortsbeirat einen Zuschuss bewilligt habe, sofern etwas für die Sylter Bevölkerung geboten wird. Er warnte vor einem „Jahrmarkt mit Klamauk“, bei dem das Geschäft mit Gästen im Vordergrund steht. „Jahrelang wurde gemeckert, dass nichts passiert“, warf Maria Andresen (Grüne) ein. „Wenn es jetzt endlich mit einem Weihnachtsmarkt klappt, sollten wir froh sein.“