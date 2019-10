Stabile Stufen ins Meer

Immer wieder stürzten Menschen auf der maroden Treppe an der Morsumer Badestelle / Jetzt gibt es eine neue Tritthilfe

MORSUM | Die diesjährige Badesaison auf Sylt ist vorbei – doch im östlichsten Inselort freut man sich bereits auf die nächste: Vor kurzem wurde an der Badestelle am Morsumer Deich unweit des Katrevels eine neue Treppe installiert, die den Gang in das Wattenmeer deutlich sicherer macht.



Immer wieder stürzten Badende





Nachhaltig hatte der Verein der Morsumer Kulturfreunde in der Vergangenheit insistiert: Die alte Treppe war so marode, dass sie eine Gefährung darstellte. „Wenn die Badenden bei Flut die Treppe hinabstiegen, sahen sie nicht, dass die unteren Stufen bereits abgebrochen waren.



Es ist bereits die vierte Treppe





Mehr als ein Mal musste ich Leuten aufhelfen, die gestürzt waren und sich Prellungen zugezogen hatten“, berichtet Alfred Bartling, Ehrenvorsitzender der Kulturfreunde. Daher habe er die Treppe zuletzt mit Flatterband abgesperrt, um weitere Unfälle zu verhindern.

Der Weg zur neuen Badetreppe – nach zwei Holz- und einer Betontreppe die mittlerweile vierte an dieser Stelle – war langwierig: Bereits im Frühjahr 2017, so Bartling, habe ein Ortstermin stattgefunden, an dem Vertreter der Gemeinde Sylt, des Landesbetriebs für Küstenschutz und Nationalpark (LKN) sowie des Insel Sylt Tourismus-Service (ISTS), der die Kosten trägt, teilnahmen. „Festgestellt wurde, das die Treppe dringend erneuert werden muss“, heißt es.



Geländer sorgt für sicheren Abstieg





Aufgrund der Dauer der Genehmigungsverfahren konnte der Bau erst nun realisiert werden. Doch spätestens, wenn die Morsumer Kulturfreunde im nächsten Jahr zum traditionellen Anbaden laden, können die Teilnehmer sicheren Schrittes über die jetzt auch mit einem Geländer versehene Treppe zur Abkühlung in die Fluten des Watts steigen.