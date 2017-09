Keitumer Kirche : St. Severin schließt für sechs Monate

vergrößern 1 von 3 Foto: Boom 1 von 3





von Pierre Boom

erstellt am 20.Sep.2017 | 05:11 Uhr

Voraussichtlich ein halbes Jahr lang werden Insulaner und Syltgäste auf einen Besuch in dem bekanntesten und für viele auch schönsten Gotteshaus der Insel verzichten müssen. Denn ab 1. Oktober muss die Seefahrerkirche St. Severin wegen des zweiten Teils der ebenso umfangreichen wie dringend notwendigen Renovierungsarbeiten geschlossen werden. Nachdem die Sanierung des Dachstuhls bereits vergangenes Jahr erfolgreich beendet werden (wir berichteten) und dort im Juli durch eine Intensivbehandlung mit 65 Grad heißer Luft hoffentlich – so die Fachleute – auch dem Gescheckter Nagekäfer genannten aggressiven Holzparasiten endgültig klar gemacht werden konnte, dass die Kirche nicht sein Zuhause ist, steht nun die Renovierung der Innenräume inklusiver einer Hauptausreinigung der Mühleisenorgel an.

St. Severin gilt als ein besonderes, weit über die norddeutsche Region hinaus bedeutendes sakrales Baudenkmal. Die gut erhaltene spätromanische Kirche aus dem frühen 13. Jahrhundert mit ihrem Granitsockel – den unteren Partien aus Granitquadern, den oberen aus Tuff- und Backstein, die Traufen mit Rautengitter geschmückt – zeigt deutliche Spuren einer intensiven Nutzung, vor allem an den Innenwänden und den Decken. Im Zuge der Renovierung sollen die Wände einen neuen Kalkanstrich erhalten, nachdem die letzten Anstriche abgetragen worden sind. Die kunstvoll bemalte Holzdecke wird gesäubert, Fehlstellen werden ergänzt. Auch das Gestühl und die Emporen werden mit einem neuen Anstrich versehen; Altar, Kanzel sowie Orgel gereinigt. Außerdem wird die Beleuchtung erneuert und die Beschallungsanlage auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Die Kirche erhält auch eine neue Kesselanlage in Brennwerttechnik, Heizungs- und Lüftungsanlagen werden modernisiert. Wichtig dabei: Sowohl die Beleuchtung als auch die Heiztechnik sind im Hinblick auf eine CO2-Reduzierung gestaltet.

Für die Gesamtmaßnahme der Sanierung von St. Severin wird mit einem Kostenvolumen von 1,28 Millionen Euro gerechnet, davon sind zirka 650 000 Euro für Innenrenovierung und Orgelreinigung geplant. Ein besonders großer Zuschuss in Höhe von 465 000 Euro wurde dafür aus einem Denkmalschutz-Sonderprogramm der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) bewilligt. Doch der überwiegende finanzielle Anteil kommt dank vieler Kollekten sowie großzügiger Spenden von Privatpersonen im Rahmen der noch laufenden Kampagne „Rettet St. Severin“ zusammen.

Nach dem Erntedankgottesdienst am Sonntag, dem 1. Oktober, um 10 Uhr mit Pastor i.R. Ulrich Hentschel, dem Kirchengemeinderat (KGR) und dem Chor an St. Severin wird die Gemeinde feierlich aus dem Gottesdienstraum ausziehen. Im Anschluss lädt der KGR zum Kirchenkaffee in den Gemeindesaal des Pastorats am Pröstwai, in dem die Gemeinde dann bis Ostern 2018 auch ihre Hauptgottesdienste und Abendgebete mit Liedern aus Taizé feiern wird. Die Abendgebete am Sonnabend sowie Kirchenführungen und Musikveranstaltungen können in dieser Zeit allerdings nicht stattfinden. Die Saison der beliebten Mittwochskonzerte endet wegen der Renovierungsarbeiten am Mittwoch, dem 27. September. Gemeinsam mit Trompeter Matthias Höfs und den besten Solisten seiner Meisterklasse der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg will es der Keitumer Kirchenmusiker Alexander Ivanov an dem Abend unter dem Titel „Mit Pauken und Trompeten“ noch einmal musikalisch „richtig krachen“ lassen, bevor dann auch die Mittwochskonzerte in eine sechsmonatige Zwangspause gehen müssen.

Ebenso können während der Sanierung der Keitumer Kirche dort auch keine privaten Feiern stattfinden. Für Taufen, Hochzeiten und Trauerfeiern sollen jedoch Alternativorte gefunden werden – nähere Auskünfte erteilt das Kirchenbüro unter der Telefonnummer 04651-31713. Eine Ausnahme ist Weihnachten: Für die Festtage öffnet St. Severin seine Türen. „Wir werden viel Platz in der leergeräumten Kirche haben und wie Maria und Josef im Stall von Bethlehem improvisieren“, kündigt Pastorin Susanne Zingel an, „und vielleicht auf ganz besondere Weise erleben, dass Gott gerade dort einzieht, wo wir Menschen ihm wenig zu bieten haben.“