„St. Severin ist eine große Gemeinschaft“

Bei einem Benefizkonzert am Mittwoch sammelt der Förderverein der Keitumer Kirche Geld für die Restaurierung historischer Grabsteine

von Ralf Henningsen

29. Juli 2019, 15:25 Uhr

Keitum | Am morgigen Mittwoch findet in der Keitumer Kirche das Benefiz-Konzert des Förderkreises St. Severin statt. Im Interview mit Ralf Henningsen beschreibt die Vorsitzende des Förderkreises, Cornelia Kamp, die Pläne des Vereins und was St. Severin für sie persönlich bedeutet.

Frau Kamp, auf was können sich die Besucher des Benefiz-Konzertes des Förderkreises am Mittwoch freuen?

Unsere Besucher erwartet ein außergewöhnliches Konzerterlebnis – da verspricht der Titel „Tabula rasa“ nicht zuviel. Das Programm beginnt mit Johann Sebastian Bach, doch dann steht mit Arvo Pärt der meistgespielte lebende Komponist der Welt im Mittelpunkt. Der Este versteht es mit seinem minimalistischen Stil, mit wenigen Tönen große Räume zu schaffen. Dafür muss der historische Bechsteinflügel extra präpariert werden, dessen Transport das Hotel Benen-Diken-Hof in Keitum gesponsert hat. Einen Flügel nach Sylt zu transportieren ist eine kostspielige Angelegenheit, wir sind Claas-Erik Johannsen zu großem Dank verpflichtet. Bei unserem Benefiz-Konzert arbeiten wir eng mit der Stiftung Musikleben zusammen, deren Benefiz-Konzert schon Freitag in St. Severin stattgefunden hat. Unter der Leitung unseres Kantors Alexander Ivanov werden Stipendiaten der Stiftung zu hören sein. Wir freuen uns sehr, dass zwei Ausnahmetalente der Stiftung die beiden Soloviolinen spielen werden.

Sinn und Zweck des Benefiz-Konzertes ist es, Spenden für den Förderkreis und damit für die St.-Severin-Kirche zu generieren. Wofür wird das Geld eingesetzt?

In den vergangenen Jahren gab es große Herausforderungen. Wir haben die Dachstuhlsanierung der Kirche – der Gescheckte Nagekäfer hatte großen Schaden angerichtet – mit unterstützt. Die Kirchensanierung hat viel Kraft und Geld gekostet. Davon hat auch die Mühleisenorgel profitiert. Die gelungene Sanierung und den wunderbaren Klang der Orgel konnten wir unseren Unterstützern im letzten Jahr mit unserem Konzert des Pariser Notre-Dame-Organisten Olivier Latry zeigen. Beim nächsten Projekt des Förderkreises geht es um den Erhalt historischer Grabsteine. Der Förderkreis St. Severin setzt sich aber nicht nur für den Erhalt der Kirche ein, sondern auch für die Musik an St. Severin. Wir unterstützen Konzerte, helfen bei der Unterbringung von Musikern. Wir möchten, dass sich alle ein Konzert in St. Severin leisten können. Wir haben hier Konzerte, für die man auf dem Festland ein Vielfaches bezahlen müsste. Und es ist einfach wunderbar, großartige Künstler in einem solchen besonderen Rahmen erleben zu können. Im Anschluss an das Benefiz-Konzert möchten wir uns mit einem kleinen Empfang im Pastorat bei den Spendern bedanken. Bei Wein und Käse möchten wir miteinander ins Gespräch kommen und über unsere Pläne sprechen.

St. Severin wird von der Landeskirche finanziert und erhält öffentliche Fördermittel. Wie wichtig ist denn der Förderkreis?

St. Severin wäre ein Stück ärmer ohne die Unterstützung des Förderkreises. Wir haben viele auswärtige Mitglieder, die diesen sehr besonderen Ort schätzen und gerne ein Teil von St. Severin sind. Der Förderkreis ist angewiesen auf die regelmäßigen Beiträge der Mitglieder und ihre freiwilligen Leistungen. Über große Einzelspenden freuen wir uns natürlich sehr, aber ohne die vielen kleinen Spenden geht es auch nicht. Deshalb möchte ich alle auffordern: Werdet ein Teil von St. Severin durch die Mitgliedschaft im Förderkreis!

Wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus?

Beim nächsten Projekt des Förderkreises geht es um den Erhalt der historischen Grabsteine im Außenbereich der Kirche. Zunächst werden drei große besonders schöne Steine restauriert. Später sollen sie zu einem „Weg der Steine“ zusammengestellt werden. Wir begleiten das Projekt mit Rat und Tat.

Frau Kamp, Sie haben den Vorsitz des Förderkreises vor zwei Jahren übernommen. Was bedeutet St. Severin für Sie persönlich?

St. Severin ist für mich wie für viele andere ein sehr spiritueller Ort. Wenn man sich darauf einlässt, lässt er einen zu sich selber kommen. Hinzu kommen die vielen Konzerte mit internationalen Künstlern, die Alexander Ivanov nach Keitum holt, der Chor, der Kirchenvorstand, der Förderkreis und vieles mehr. St. Severin ist eine große Gemeinschaft.