Schule auf Sylt : Sportunterricht klappt auch digital

Avatar_shz von Wiebke Stitz

13. Mai 2020, 21:16 Uhr

Wenn eine Schulleiterin im Rektorat die Yogamatte ausrollt und Mamas im Home-Office endlich wieder eine entspannte Stunde mit ihren Kindern erleben, dann steckt dahinter viel Kreativität in Coronazeiten.

Seit Februar diesen Jahres gibt es an der Boy-Lornsen-Schule in Tinnum einen ganz besonderen Sportunterricht. Jeden Montag findet in der ersten und zweiten Unterrichtsstunde anstatt Reckturnen und Volleyball Yogaunterricht statt.

Den gibt die Yogalehrerin Felicitas Sehlert hier ganz speziell für Kinder. Im Turnus von drei Wochen kommen alle Klassen einmal dran und dürfen mit dem„Sonnengruß“ im wahrsten Sinne des Wortes den Tag begrüßen und so in eine entspannte Schulwoche starten.

„Mir geht es natürlich darum, den Kindern Konzentration und Koordination beizubringen. Am Wichtigsten ist mir aber die Atmung. Tief ein- und auszuatmen ist elementar. Und natürlich um den Spaß und das Zusammensein mit den Kindern“, erzählt Felicitas Sehlert über ihre Motivation für diesen ungewöhnlichen Sportunterricht.

Da das Zusammensein aufgrund der coronabedingten Einschränkungen in der Schule und vor allem in Sporthallen zurzeit nicht mehr möglich ist, haben sich Schulleiterin Claudia Junge-Lehtovuori und Felicitas Sehlert etwas ganz Besonderes ausgedacht. Anstatt die Kinder auf die Nach-Corona-Zeit zu vertrösten, setzen sie auf die Digitalisierung. Inzwischen kennen die Schüler diese Form des Homeschoolings seit Wochen, doch jetzt können sie - auch zusammen mit ihren Geschwistern und Eltern - zuhause sogar an den Kinder-Yoga-Stunden teilnehmen.

„Das war so toll! Vielen Dank für diesen wunderbaren Morgen“ ,schreiben nach der ersten Stunde via Bildschirm Liene, Edda und Mareike aus Hörnum.

Um den jetzt beginnenden Präsenzunterricht in der Schule Rechnung zu tragen, zu dem die Kinder teilweise wieder in der Boy-Lornsen-Schule sind, gibt es zwei feste Zeiten für den digitalen Yoga-Sportunterricht: einmal am Vormittag und einmal am Nachmittag. So braucht kein Kind - und auch keine Mama - zuhause auf den Yoga-Unterricht mit Felicitas Sehlert zu verzichten.