Sylter Jubiläum : Sportlich aktiv und sozial engagiert

von Ralf Henningsen

erstellt am 19.Sep.2017 | 05:48 Uhr

„Wenn man nicht selber rausgeht, kommen die Leute auch nicht zu einem“ ist ein Motto von Bea Völker. Die ehemalige Fotografin der Sylter Rundschau feiert heute ihren 80. Geburtstag. Alleine zuhause sitzen ist nicht ihr Ding – sie ist kontaktfreudig und energiegeladen und geht auch heute noch gern auf die Menschen zu, ob beim Sport oder im Ehrenamt.

Bea Völker kam 1986 nach Sylt, gemeinsam mit ihrem späteren Ehemann Hans Erich Völker, den sie in Köln kennengelernt hatte. Völker übernahm damals die Redaktionsleitung der Sylter Rundschau, seine Frau war als freie Fotografin für unsere Zeitung tätig. Über Jahre prägten ihre Fotos mit dem Fotografenvermerk „Bea“ den Sylter Lokalteil. Erich Völker starb plötzlich und unerwartet an einer Herzattacke, die er am 15. Mai 1995 auf dem Golfplatz des Marine Golf Clubs erlitten hatte.

Weitere Stationen ihres beruflichen Lebens auf der Insel waren das Hotel Watthof in Rantum und Walter’s Hof in Kampen. Allmorgendlich läuft Bea Völker morgens ihre Runden, bei Wind und Wetter. Liebevoll kümmert sie sich um Senioren im DRK-Heim und um Patienten in der Nordseeklinik , liest, singt und malt mit ihnen. Mit Engagement und Freude erteilt sie seit zwei Jahren Flüchtlingen Deutschunterricht und wurde dafür vom Land geehrt. Ein Literaturkreis, der Turnclub, gute Nachbarn und viele Reisen – Bea Völker geht jeden Tag freudestrahlend auf die Menschen zu.