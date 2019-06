Sport, Spaß und ein „bisschen Wind“

Ob am Hörnumer Strand, auf dem Ringreiterplatz in Archsum oder in den Wellen vorm Brandenburger Strand – vor allem sportlich ging’s zu an Pfingsten auf Sylt

11. Juni 2019, 08:45 Uhr

Hörnum | Pfingsten 2019 auf Sylt: Zehntausende Besucher kamen auf die Insel und erlebten spannungsreiche Tage. Sturmtief Ivan sorgte am Sonnabend zwar für etwas windige Unruhe, doch das tat vor allem der Begeisterung der Windsurfer keinen Abbruch. Im Gegenteil: Die Wellenreiter hatten extra „Wave Alarm“ ausgerufen, der noch mehr Wassersportler an den Brandenburger Strand lockte. In Sachen Pferdesport konnten die Zuschauer am Wochenende zwei ganz unterschiedliche Veranstaltungen erleben: das Beachpolo am Strand in Hörnum und das traditionelle Ringreiten auf der Archsumer Festwiese – hier ein Rückblick.



Spannende Spiele beim Beachpolo





Der Beachpolo World Cup startete am Eröffnungs-Sonnabend mit einer Programmänderung. Wegen des Sturmtiefs Ivan mussten die regulären Turnierspiele abgesagt werden. Stattdessen wurde im „Jeder gegen Jeden“-Verfahren ein Penalty-Schießen ausgetragen. In Gruppe A setzte sich dabei Titelverteidiger Maus Immobilien Sylt mit elf Toren nur knapp gegen das Team Julius Bär durch. Als beste Mannschaft in der Gruppe B konnte sich das Team Maserati behaupten. Dessen Spieler Enno Grams und Patrick Maleitzke schafften es, trotz der extremen Windverhältnissen die Bälle gezielt zwischen den Torpfosten zu platzieren und sicherten sich so den Sieg in der Vorrunde. Bei herrlichstem Sonnenschein fanden am Pfingstsonntag die Finalspiele statt, die an Spannung nicht zu überbieten waren. Insbesondere die Paarung des Teams Julius Bär gegen das Team von Hörnum/Schutzstation Wattenmeere, die sich durch rasante Wechsel und vorausschauende Spielzüge auszeichnete, wurde von den Zuschauern mit frenetischem Beifall honoriert. Mit einem eindeutigen Ergebnis von 8:4 für die Mannschaft des Titelsponsors Julius Bär kämpften sich die Spieler Otto Blank und der englische Publikumsstar Tim Ward auf den dritten Platz. Als die Mittagssonne über dem Hörnumer Leuchtturm stand und das Finalspiel begann, blieben selbst die Plätze im ansonsten fast durchgehend prall gefüllten VIP-Zelt leer und die Zuschauer fanden sich am Zaun der Polo-Arena ein.

Die Mannschaften Maserati mit den Spielern Enno Grams und Patrick Maleitzke sowie Maus Immobilien Sylt mit den Titelverteidigern Frank Kirschke und Agustín Kronhaus gingen reiterisch bis an ihre Grenzen und zeigten Polo auf Weltklasse-Niveau.

Ein Spieler fiel dabei besonders auf und zog wie ein Sturm heran: Patrick Maleitzke. Ihm gelang einfach alles und am Ende des Aufeinandertreffens gingen alle für sein Team geschlagenen zwölf Tore auf sein Konto. Teamsponsor Maserati war über den fulminanten 12:7- Turniersieg überglücklich. Alles in allem war der 12. Julius Bär Beach Polo World Cup wieder ein Event, dass seinesgleichen sucht.

Bei Einheimischen und Besuchern der Insel gleichermaßen beliebt, gehört dieses Highlight mittlerweile zu Sylt wie der Leuchtturm zu Hörnum und ist nicht mehr von der Insel wegzudenken.



Fallende Ringe auf der Festwiese





Traditionell am Pfingstsonntag fanden sich die Mitglieder des Archsumer Ringreitervereins von 1863 auf dem Festplatz hinter der „Alten Schule“ ein, um etliche Stiftungspreise und die neuen Würdenträger auszureiten. Nach dem Sturm am Sonnabend zeigte sich Petrus gnädig und bescherte den Teilnehmern sowie den zahlreichen Besuchern perfekte Bedingungen. Kurz vor 13 Uhr ging’s los mit dem Wettstreit um die Prinzenwürde , die Hein-Peter Thomsen für sich reklamieren konnte. Direkt im Anschluss wurde Asmus Christiansen Kronprinz. Bereits innerhalb dieser beiden Durchgänge fiel der 111te Ring und Morten Decker hatte das zweifelhafte Vergnügen, sich seinen Kameraden gegenüber großzügig zeigen zu dürfen und gab eine Runde Getränke aus.

Unter den Augen von Bürgermeister Nikolas Häckel eröffnete Hauptmann Boy-Henning „Henne Hoffmann um 18 Uhr das Königsreiten. Da fiel dann auch der 222. Ring und wieder gab’s eine Runde – diesmal von Helge Schicke. Nach exakt 45 Minuten holte Matthias Schmitz schließlich einen dritten Ring und wurde somit König 2019.



Wave Alarm in den Nordseewellen







Nach insgesamt 13 actiongeladenen Veranstaltungstagen ging am Pfingstmontag das Multivan Summer Opening zu Ende. Nachdem am Himmelfahrtswochenende die Kitesurfer für sportliche Highlights am Brandenburger Strand gesorgt hatten, übernahmen im zweiten Teil die Windsurfer das Ruder.

Im Rahmen der IFCA Slalom Weltmeisterschaften sicherte sich der Franzose Basile Jacquin den Weltmeistertitel vor dem Flensburger Gunnar Asmussen und Vincent Langer (GER-1) aus Kiel. Damit holte das deutsche Favoritenduo am letzten Veranstaltungstag noch deutlich auf und konnte sich die Plätze zwei und drei auf dem Podium sichern.

„Ich bin super glücklich darüber, den Weltmeistertitel geholt zu haben. Wir hatten hier tolle und spannende Wettkämpfe auf Sylt. Mein Equipment war perfekt eingestellt und es lief einfach richtig gut für mich“ sagte der strahlende Sieger Basile Jacquin.

Auch am Finaltag des Multivan Summer Openings wurden noch einmal Läufe für die Slalom Weltmeisterschaften ausgetragen. Der Franzose Basile Jacquin hatte sich aber schon eine komfortable Führung herausgefahren, so dass sein Sieg unabhängig vom Ausgang der fünften Slalom Elimination nicht mehr in Gefahr war. Tagessieger wurde Ex-Slalom-Weltmeister Enrico Marotti aus Kroatien vor Gunnar Asmussen und Vincent Langer.

Die Ergebnisse des letzten Rennens hatten durch den zweiten „Streicher“, der nach fünf absolvierten Läufen greift, einen entscheidenden Einfluss auf die Gesamtwertung. Diese wird mit großem Vorsprung von Basile Jacquin angeführt. Ihm folgen Vincent Langer auf dem zweiten Platz und Gunnar Asmussen auf Rang drei.

Der Pfingstsonnabend hielt zuvor noch einmal ein besonderes Highlight für die Besucher bereit: Bei acht Windstärken und bis zu drei Meter hohen Wellen konnte dank Sturm Ivan die Disziplin Waveriding ausgetragen werden.

Allein an diesem Samstag verfolgten fast 20 000 Zuschauer gebannt die Wettbewerbe der Brettartisten. Im Finale kam es zu einem Kieler Duell zwischen Klaas Voget und Leon Jamaer. Nach einem packenden Kampf konnte sich hier Klaas Voget durchsetzen. Mathias Genkel wurde Dritter.

Das Multivan Summer Opening entwickelt sich mehr und mehr zu einem Megaevent. Trotz teilweise extremen Wetters pilgerten insgesamt 120 000 Kite- und Windsurffans zum offiziellen Auftakt für die Sommersaison auf Sylt.

Bei den Kitesurfern wie auch bei den Windsurfern konnten alle Disziplinen ausgetragen werden, so dass die Veranstaltung auch sportlich wieder ein Highlight war. Mit insgesamt 60 Startern bei den Kitesurfern und 87 Teilnehmern bei den Windsurfern wurde ganz nebenbei ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt.