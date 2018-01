Gastronomie : Spitzenkoch kooperiert mit Arosa

vergrößern 1 von 2 Foto: M. Kappeler 1 von 2

Der bekannte Berliner Spitzenkoch Tim Raue steht für asiatisch inspirierte Küche der Meisterklasse, wurde aktuell mit zwei Sternen des Guide Michelin ausgezeichnet, erhielt 2017 19 Gault&Millau-Punkte und ist als einer von nur zwei deutschen Köchen auf der renommierten „The World’s 50 Best Restaurants“-Liste vertreten. Raue gilt damit als Überflieger der deutschen Küchenszene und will nun mit einem neuen Restaurant auch die Ferieninsel Sylt erobern. Im März 2018 eröffnen das Arosa Sylt und der Sternekoch das „Spices – by Tim Raue“.

Damit übernimmt Raue als Berater die kulinarische Leitung des bestehenden Spitzenrestaurants des Resorts in List. Insgesamt 70 Plätze umfasst das exklusive „Spices“ und ist sowohl für Gäste des Arosa als auch für alle anderen Genießer geöffnet. „Ich freue mich darauf, im wunderschönen Arosa- Resort auf Sylt mit einem legeren asiatischen Konzept an den Start zu gehen. Wir möchten der Insel damit ein Restaurant bieten, das die Küchen Japans, Chinas und Thailands kulinarisch verbindet und zum unkomplizierten Genuss einlädt“, erklärt Tim Raue. „Wie in allen Restaurants, die meinen Namen tragen, werden wir Gerichte präsentieren, die mit ihren intensiven Aromen Spaß am Gaumen machen sollen. Serviert werden sie in einer entspannten Atmosphäre“.

Auf der neuen Karte des „Spices“ finden sich unter anderem Sushi- und Sashimi-Variationen sowie Raue-Klassiker wie „Wasabi Garnelen“ und „Japanische Pizza mit Tuna und gelbem Rettich“. Der Sternekoch hat aber speziell für das Insel-Restaurant auch Gerichte wie „Sylter Fisch-Bun mit crispy Kabeljau, Ingwer-Gurke und Kurkuma-Mayo“ oder „BBQ-Lamm-Belly, Kreuzkümmel-Honig und Sichuan-Knoblauch-Bohnen“ kreiert.

„Gemeinsam mit Tim Raue erfinden wir das Spices-Konzept, das unseren Gästen bisher bekannt ist, neu. Wir freuen uns, unsere Gäste ab März in dem einzigartigen Ambiente des ‚Spices – by Tim Raue‘ zum Genuss asiatischer Küchenkunst begrüßen zu dürfen“, erklärte Eckart Pfannkuchen, der Direktor des Arosa Sylt.