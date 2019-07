Spirituelle Gesänge treffen auf Popmusik

von Anja Werner

15. Juli 2019, 15:25 Uhr

Westerland | Das Mittelalter trifft die Gegenwart: Der bekannte bulgarische Chor

„Gregorian Voices“ entführt das Auditorium am Dienstag, 16. Juli, in die Welt der russisch-orthodoxen Kirchenmusik und der gregorianischen Gesänge. Neben der Darbietung überlieferter Choräle werden die acht Chormitglieder auch beeindruckende Ausflüge in die Popmusik unternehmen – gesungen im gregorianischen Stil der mittelalterlichen Mönche.

Das Programm reicht von kirchlichem Musikgut wie „Ave Maria“ bis hin zu modernen Poptiteln wie „Wind of change“ von den Scorpions.

Das in Mönchskutten gewandete Ensemble singt gemäß der gregorianischen Tradition schlicht und einstimmig, wobei die eindrucksvollen Stimmen und viele Solopassagen für ein besonderes Hörerlebnis und für eine mystische Atmosphäre sorge.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Alten Kursaal am Westerländer Rathausplatz, Eintrittskarten zum Preis ab 24 Euro sind bei allen Sylter Vorverkaufsstellen erhältlich, an der Abendkasse mit einem Zuschlag von zwei Euro.