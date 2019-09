Avatar_shz von Anja Werner

26. September 2019, 15:58 Uhr

Westerland | Am kommenden Donnerstag, 3. Oktober, findet in der Zeit von 19 bis 22 Uhr ein Spieleabend für Erwachsene in den Räumen der Kindertagesstätte „Am Nordkamp“ (Nordkamp 1) in Westerland statt. Der Spieleabend wird an jedem ersten Donnerstag im Monat veranstaltet. Die Lieblingsspiele dürfen gerne mitgebracht werden. Alle Interessierten sind willkommen.