Spaß mit Handschlaufen

07. Februar 2020, 13:29 Uhr

Als ich in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts meinen Führerschein machte, herrschte in den Autos und auf den Straßen noch Anarchie. Man konnte quasi machen, was man wollte: Keine Anschnallpflicht, keine Kopfstützen und es wurde geraucht, gesoffen und gevögelt. Na ja, nicht während der Fahrt, aber die sexuelle Sozialisation der Generationen zwischen Rock‘n Roll, Twist und Beat fand überwiegend auf den Rückbänken von VW Käfern statt. Man hatte ja keine eigene Bude. Und die Handschlaufen des Käfers bekamen dadurch eine ganz eigene Bedeutung.



Irgendwann kam die Anschnallpflicht, die Kopfstützen und auf einmal waren nur noch 0,8 Promille Blut im Alkohol erlaubt. Dann wurde das Handy erfunden und sofort auch das Telefonierverbot. Und heute lese ich bei shz, dass in Belgien das Rauchen während der Fahrt verboten wird. Richtig. Endlich.



Ich finde ja, dass auch das Radiohören beim Autofahren verboten, mit schlimmen Strafen belegt werden sollte. Mal ehrlich, wenn ich früher in eine fremde Stadt fuhr, habe ich sowieso immer das Radio ausgeknipst: Soviel intellektuelle Kapazitäten standen mir gar nicht zur Verfügung: Gucken, schalten, wenden, auf den Stadtplan schauen und rechts neben mir saß meine Frau, die sowieso immer alles besser wusste. Und dabei dann noch Radio hören? Womöglich Deutsch-Rapp, Cindy und Bert oder einen Bericht vom Parteitag der CSU? Never! Da buche ich heute doch lieber den Limousinen-Service. Oder ich nehme die Bahn.



Topp-Thema Anfang der Woche war hier im Norden die Forderung aus der SPD, die Altersgrenze für die aktive Wahl zum Deutschen Bundestag auf 14 Jahre abzusenken. Warum auch nicht? Viele dieser jungen Menschen sind bereits in der Lage, für ihren Opa die Erotikkanäle auf seinem alten Telekom-Receiver freizuschalten. Und bäte man sie, im Darknet ein paar leichte Drogen für‘s Wochenende zu bestellen, gelänge ihnen dass sicher auch ganz passabel. Auch könnten sie, würde man sie fragen, die Unterschiede zwischen CO2, Helium, Methan oder Cola und Red Bull fehlerfrei referieren. Und sicher würden sie uns auch verraten, was für welche Gelegenheit wohl am besten geeignet wäre.



Also sollten wir diese jungen Menschen, denen wir ja nur einen ausgelutschten Erdball, einen schmutzigen Geländewagen und ein paar Autogrammkarten von Fritz Walter und Uwe Seeler hinterlassen werden, langsam an die Verantwortung heranführen.

Die Frage ist nur, warum man die Altersgrenze nicht gleich auf zwölf Jahre senkt. Parallel könnte man ja den Menschen, die statistisch(!) die nächste Wahlperiode sowieso nicht überleben werden, das Wahlrecht entziehen. Das wäre bei den Männern alle über 78,4 und bei den Frauen alle über 84,4.



Dann jedoch wäre ich für eine Wahlpflicht!!! Und all den Kiddys, die bis 18 Uhr nicht frisch geduscht im Wahllokal aufgetaucht sind, wird ab dann sofort das Facebook- und Instagram-Profil gelöscht.



Nachtrag: Mit 14 sind die Kleinen ja auch schon Religionsmündig und dürfen entscheiden, ob es den Lieben Gott gibt oder nicht. Eine schwere Entscheidung. An solch einem Tag liegt man sicher noch lange wach.