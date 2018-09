Recht auf Sylt : Spannungsfeld Tierschutzgesetz und Hundeschule

In einer Serie der Sylter Rundschau geben Rechtsanwälte aus der Kanzlei Kerkamm wertvolle Tipps

von Pierre Boom

06. September 2018, 16:37 Uhr

Das neue vierbeinige Familienmitglied ist entweder sehr jung und soll von Anfang an optimal für die Eingliederung in das neue „Rudel“ ausgebildet werden oder der Hund legt Verhaltensweisen an den Tag, die dem Halter nicht gefallen. Oftmals führt der erste Weg über die unzähligen Fernsehsendungen, die anhand von Beispielen zeigen sollen, dass jedes Tier irgendwie in den Griff zu bekommen ist. Ebenso wie beim Menschen sind diese telegenen Ratgeber leider nicht auf jeden übertragbar und so sucht man sich idealerweise den Profi vor Ort.

„Googeln“ Frauchen oder Herrchen nach professionellen Hundeschulen, so werden zahlreiche Internetseiten aufgerufen. Doch wer ist wirklich professionell? Tiergerecht und ohne jegliche Form von Gewalteinwirkung sollte die Ausbildung von Hunden stets sein. Widrigkeiten stellt das Gesetz unter Strafe: §11 (1) Nr. 8 lit. f. Tierschutzgesetz (TierSchG) verlangt eine Genehmigungspflicht für Hundetrainer, die kommerziell Hunde für Dritte ausbilden. Hat der „Trainer“ keine Genehmigung, kann das Verhalten mit bis zu 25.000,00 € Bußgeld geahndet werden.

Tierschutzwidrige Praktiken erfolgen, weil es oftmals an ethologischem Grundlagenwissen mangelt: Im Sozialverband werden unerwünschte Verhaltensweisen von Artgenossen nicht mit Stachelhalsband, Leinenruck, Schlägen oder „Alpha-Wurf“ mit Schnauzengriff und Festhalten korrigiert. Der Hund als artfremder Sozialpartner des Menschen braucht eine für ihn verständliche Erziehung. Sein Fehlverhalten ist so zu korrigieren, wie unter Hunden üblich. Das gewaltsame Erzwingen von Gehorsam mit Teletac, Stachelhalsband oder Wasserstrahl sind dem Hund fremd und zerstören das Vertrauen zum Menschen. Der professionelle Tiertrainer weiß das!

Spielerisch und gewaltfrei lässt sich das treue Familienmitglied erziehen, indem schlichtweg erwünschtes Verhalten überschwänglich belohnt und unerwünschtes Verhalten wie unter Artgenossen beispielsweise mit kurzweiliger Nichtbeachtung bestraft wird. Doch dieses Trainingsprogramm verlangt eine Menge Konsequenz und Geduld – aber es ist von nachhaltigem Erfolg gekrönt und die Bindung zwischen Mensch und Hund ist unerschütterlich.

Gewaltsame Erziehung in der Hundeschule wird nicht nur bestraft (§3 Nr. 5 TierSchG: ein Tier auszubilden oder zu trainieren, sofern damit erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden für das Tier verbunden sind), sondern führt letztendlich zu Problemverhalten. Vom Hundetrainer auf den Hundehalter und Hund übertragene tierschutzwidrige Trainingsmethoden werden nicht selten Angelegenheiten der Tierschutzvereine. Diese Hunde landen im Tierheim und sind oftmals nur schwer wieder vermittelbar. Hundehalter erhalten Informationen zu fragwürdigen Erziehungskonzepten in der Hundeausbildung über den Deutschen Tierschutzbund e. V. unter www.tierschutzbund. de. Dieser unterstützt den Hundehalter auch mit Informationen zu professionell ausgebildeten Trainern vor Ort.