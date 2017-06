Strandspektakel : Spannendes Polo-Match am Strand

vergrößern 1 von 2 Foto: Supanz 1 von 2

Seit dem allerersten Beach-Polo-Jahr 2008 ist der Sylter Immobilienexperte Ralph Justus Maus immer wieder mit einem Team beim „Beach Polo World Cup“ dabei. Die erste Ausgabe des Traditionsturniers vor zehn Jahren hatte sein Team bereits gewonnen. Jetzt – im 10. Jubiläumsjahr – schaffen es Frank Kirschke und Agustín Kronhaus für das „Team Maus Immobilien Sylt“ erneut nach ganz oben auf das Siegertreppchen.

Ein eingespieltes, taktisch kluges Team, das dem Gegner, „Team Polo Club Sylt & Hörnum“ (Kutlay Yaprak und Lukas Sdrenka), mit 12:8 haushoch überlegen war. Die beiden Sylter Final-Teams hatten sich am Sonnabend im Turnier gegen eine starke Konkurrenz durchgesetzt und sich unerwartet und unbeirrbar bis ins Finale am Pfingstsonntag gespielt. Für Kutlay Yaprak eine sehr erfolgreiche Premiere auf Sylt, bei der er es gleich ins Finale geschafft hat.

In einem spannenden und knappen Spiel um den dritten Platz konnte sich „Team Julius Bär“ mit einem Tor Vorsprung und 9:8 gegen Enno Grams und Patrick Maleitzke vom „Team König Pilsener“ durchsetzen. Das erste Spiel des Tages bestritten die Mannschaften von Lanson und Maserati. Die Teams trennten sich nach dem vierten Chukker mit einem 6:6-Unentschieden und belegten freundschaftlich zwei 5. Plätze.

Die zehnte Ausgabe des „Beach Polo World Cup“ begann schon am Freitagabend mit einer Parade der Poloteams durch den Kampener Strönwai und einem Empfang im Gogärtchen. Darauf folgten zwei spannende Tage Beach Polo am Oststrand von Hörnum, zu denen Titelsponsor Julius Bär und weitere Sponsoren wie Maserati und La Martina zahlreiche internationale Gäste eingeladen hatten. Noch mehr Polofans als in den Vorjahren erlebten die Spiele hautnah am Spielfeldrand und feuerten ihre Favoriten-Teams enthusiastisch an, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein fulminantes Jubiläum für die Veranstalterin Stephanie „Kiki“ Schneider.

Mit einer Beach Players Party ging das Jubiläumsturnier bei schönem Pfingstwetter am Oststrand von Hörnum schließlich erfolgreich zu Ende.

von sr

erstellt am 05.Jun.2017 | 19:10 Uhr