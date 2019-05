Sonni Hönscheid holt ersten großen Titel der Saison

von ago

02. Mai 2019, 16:38 Uhr

Sylt/North Carolina | Die Sylterin Sonni Hönscheid, 37, hat den ersten großen SUP (Stand Up Paddling)-Weltcup des Jahres 2019 gewonnen. In North Carolina, USA, kam sie in einem internationalen Starterfeld mit großem Abstand als Erste ins Ziel und sammelte damit wertvolle Punkte für den Gesamtweltcup. Nun geht es für Hönscheid weiter nach Taiwan, Japan und Hawaii, bevor sie auch ihrer Heimatinsel Sylt wieder einen Besuch abstattet.