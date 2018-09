Wetter auf Sylt : Sonne und Regen wechseln sich ab

Das Wetter am Montag wird wechselhaft. Vor allem Windsurf-Fans können sich freuen.

von Julia Nieß

30. September 2018, 17:04 Uhr

Zum Start der neuen Woche dürfen sich vor allem die Windsurf-Fans zum auf Sylt auf eine steife Brise freuen. Bei maximal sieben Windstärken rauscht der Wind mit rund 60 Kilometer pro Stunde über Westerland und könnte so spannende Wettkämpfe ermöglichen.

Wer sich an Land vergnügen will, sollte lieber einen Regenschirm dabei haben. Bei Höchstwerten um die elf Grad Celsius kommt es im Laufe des Tages immer mal wieder zu Regenschauern. Zwischendurch schaut ab und zu aber auch die Sonne hervor – perfekte Bedingungen also für einen Regenbogen.