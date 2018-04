Ostern 2018 : Sonne satt auf Sylt

Klein und Groß hatten ihren Spaß beim Ostereierlauf, bei der Eiersuche und bei den Osterfeuern

von Ralf Henningsen

03. April 2018, 04:02 Uhr

Kalt war’s, aber dafür gab die Sonne alles, damit Ostern 2018 in guter Erinnerung bleibt. Mit dicker Jacke, Mütze, Handschuhen und Sonnenbrille zog es Sylter und Gäste hinaus an die Strände und Promenaden der Insel. Gut besucht waren auch die Veranstaltungen zwischen Hörnum und List.

Höhepunkt war wieder der Kampener Ostereierlauf auf dem Strönwai, zu dem die Gastronomen eingeladen hatten. Mehrere hundert Zuschauer verfolgten das Spektakel, während die Kinder ihre Eier möglichst schnell ins Ziel balancierten. Als Belohnung lockte eine Tüte Süßigkeiten.

In Tinnum startete die Ostereiersuche zum vierten Mal am Tinem-Hüs. 180 Eier hatte der Dorfverein in der Umgebung versteckt – und ein goldenes Ei mit dem Hauptgewinn, einem Familienticket für den Besuch der Sylter Welle.

An der Westerländer Promenade konnte der Nachwuchs gestern von der Hüpfburg rutschen, Ostereier im Sand suchen und seine Geschicklichkeit beim Eiergolf unter Beweis stellen.

Hunderte Insulaner und Gäste pilgerten auch zu den Osterfeuern der Insel – am Sonnabend auf dem Hörnumer Festplatz und am Sonntag an der Buhne 16 in Kampen. Viele Gäste wärmten sich mit Glühwein auf – in der Biikenacht vor sechs Wochen war es nicht kälter.

Zu kalt war es jedoch für die Musiker des Westerländer Musikvereins. Ihr Konzert am Sonntag in der Musikmuschel musste ausfallen – bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt hätten auch die Instrumente gelitten. Nun hofft der Musikverein auf wärmeres Wetter am Pfingstsonntag. rhe