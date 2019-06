Sylter Serviceclubs : Sommerfest, Ämterübergabe und Spende an Hegering

Sylter Rotary Club feierte sein Sommerfest in der Vogelkoje Eidum, Sylter Lions haben erstmals eine Präsidentin.

von sr

24. Juni 2019, 17:11 Uhr

Die Sylter Löwen kürten bei der festlichen Ladies Night die erste Präsidentin in ihrer 65-jährigen Geschichte. Frauke Zucker übernahm von Öger Akgün das Amt und versprach in ihrer Antrittsrede, die Sylter Grundsätze bei den Lions zu verankern. So lautet der Leitsatz 2019/20 „Rüm Hart – Klaar Kiming“. Der dienstälteste Lion Peter Kurtenbach wünschte Frauke Zucker für ihre Aufgabe viel Erfolg und bedankte sich beim scheidenden Präsidenten für die zahlreichen Activities im zurückliegenden Jahr.

Manfred Degen verlas die ethischen Grundsätze der Lions, nachdem mit Carsten Kerkamm und Johannnes Sprenger zwei neue Löwen feierlich in ihren Club aufgenommen wurden.

Beim Sylter Rotary Club ist der Ämterwechsel für den kommenden Donnerstag im Rahmen einer kleinen Feststunde im Hotel Stadt Hamburg geplant. Traditionell werden dabei zwar keine neuen Mitglieder aufgenommen, aber verdienstvolle Rotarier geehrt. Die Präsidentschaft bleibt bei den Rotariern auch für das neue rotarische Jahr beim bisherigen Amtsinhabern, dem Journalisten und Chef vom shz-Medienhaus Sylt, bei Michael Stitz.

Lions und Rotary pflegen freundschaftliche Beziehungen, denn beide Clubs fördern auf der Insel soziale, kulturelle, sportliche oder allgemein gesellschaftliche Initiativen, und helfen Menschen in Notsituationen.

„Rotary verbindet die Welt“ lautet das Motto für das kommende rotarische Jahr 2019/20. „Auch dieser Blick nach außen, in die Welt mit ihren Herausforderungen bezüglich des Klimas, der Gesundheit, Ernährung und globalen Wirtschaft stellt uns Rotariern Aufgaben“, betonte Michael Stitz beim traditionellen Sommerfest des Clubs, das vergangenen Sonnabend in der Vogelkoje Eidum stattfand. Der Hegering Sylt, also die Jägergemeinschaft der Insel, hatte die Rotarier in die Vogelkoje eingeladen.

Rotary Sylt hat mit Spenden dazu beigetragen, dass diese Vogelkoje nicht nur als besonderes Naturschutzprojekt gepflegt und erhalten wird, sondern hier ein pädagogisches Zentrum zu den Themen Jagd und Natur entstehen konnte.

Die dafür konzipierte Ausstellung, die regelmäßig auch von Sylter Schulen besucht wird, wurde von den gut 70 Gästen des Sommerfests ebenso gelobt wie die Auftritte der Jagdhornbläser, die anlässlich des Festes ihre Können präsentierten.

Rotary-Präsident Michael Stitz bedankte sich beim Hegering Sylt mit lobenden Worten für die Gastfreundschaft und die Darbietungen und überreichte dem Verein eine Spende von 1000 Euro.

„Damit Sie weiter ihre wichtige Arbeit für die Natur und den Umweltschutz so engagiert betreiben können“, sagte er in Richtung von Wiebke Bleicken, Johannes Sander und Wolfgang Valentin als Vertreter des Hegerings.