Sylt Öffnung : Sollen Tagestouristen ab Montag nach Sylt kommen dürfen?

Die Sylter Rundschau bittet um ihre Meinung

Die Nachricht überraschte wohl auch die meisten Sylter. Wie die Sylter Rundschau gestern berichtete, haben die Vertreter aller Sylter Gemeinden zusammen mit den Sylter Unternehmern und Sylt Marketing einen Brief an den Kreis Nordfriesland verfasst. Hierin bitte sie darum, den Zugang für Tagestouristen zunächst bis Anfang oder besser noch Mitte Juni einzuschränken. Hintergrund ist die Sorge vor dem Ansturm der Tagestouristen. „(Es) würde sich für Sylt zum einen eine wesentliche Entspannung der Gästekonzentration an neuralgischen Punkten wie Promenaden und Fußgängerzonen ergeben. Zum anderen werden an den kommenden Feiertagen erneut Gäste erwartet, die ihren Tagesausflug auf die Insel mit einem erhöhten Konsum von alkoholischen Getränken verbinden und insofern schwerer zu lenken sein werden“, argumentieren die Sylter Absender und führen weiter an: „Abstandsregeln werden kaum einzuhalten sein, der Infektionsschutz an HotSpots und zentralen Bereichen nicht sichergestellt werden können.“

Dieser Initiative haben sich auch Föhr und Amrum angeschlossen. „Wir müssen den Tourismus auf den Inseln langsam wieder steigern, das geht nicht im Hauruck-Verfahren“, erklärt deren Amtsvorsteherin Heidi Braun. Wie auf Sylt auch, erwarten die Föhrer und Amrumer ebenfalls den ersten großen Ansturm über Himmelfahrt. Die Fährfahrten von Dagebüll nach Wyk und Wittdün seien bereits komplett ausgebucht.

Während Föhr und Amrum überwiegend mit den Schiffen der Wyker Dampfschiffreederei zu erreichen sind, kommen die meisten Tagesgäste mit dem Zug nach Sylt. Deshalb fordern die Sylter Schreiber „Beförderungsverbot von primären und sekundären Tagesgästen für die DB Regio“ . Sollte ein Verbot angeordnet werden, erhoffen sich die Verfasser: „Mit diesem Schritt kann es gelingen, dass das Unternehmen mit eigens bestelltem Personal bereits in den Zügen / an den Bahnsteigen wichtige Kontrollen durchführt und dadurch die insularen Anstrengungen durch Polizei und ggf. ergänzendem Sicherheitsdienst (nur überschaubarer Wirkungsgrad) wesentlich unterstützt.“ Darüber hinaus wäre es möglich, „der Nah.SH nahezulegen, für das Netz West die sog. Sprinterzüge (Tagesgastfreundliche Verbindungen an Wochenenden von HH nach Sylt) temporär einzustellen und sogar ggf. auf Tagestarife zu verzichten (Bsp. SH-Tarif).“



Für kontrollierten Tagestourismus





Dafür, dass Tagestouristen kontrolliert auf die nordfriesischen Inseln und damit auch nach Sylt kommen dürfen sollten, spricht sich der Sylter Reeder Sven Paulsen aus. In seiner Stellungnahme (siehe unten) macht er deutlich, dass bei der Anreise mit dem Schiff alle Sicherheitsvorgaben wie Registrierung und Hygiene- und Abstandsregelungen einhalten würde.

Die Diskussion um die Öffnung der Insel ab Montag bewegt also viele Sylter in unterschiedliche Richtungen. Sylter Rundschau-Leser Nis-Peter Penker schrieb uns dazu: „Haben die einen an der Klatsche? Insulanerabstimmung, sofort.“

Den Ton dieses Leserbriefes teilt die Sylter Rundschau nicht, den Wunsch schon. Von unseren Leserinnen und Leser möchten wir erfahren, was sie zu diesem Thema denken. Deshalb lautet unsere Frage der Woche: „Sollen Tagestouristen ab Montag nach Sylt kommen dürfen?“

