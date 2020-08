Söl, Sild, Sylt – Quo Vadis?

Man stelle sich vor die Sylter hätten am 14. März 1920 mehrheitlich dänisch gestimmt.

Nicht nur für etliche Insulaner sondern auch für die vielen deutschen Touristen ein Albtraum. Auch für die Bild Zeitung ein Horrorszenario. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an die Titelseite der Bild vom 23. Februar 2017. Da hieß es: „Dänen-Partei will uns Sylt wegnehmen.“ Das stimmt so nicht. Der national konservative Politiker Søren Espersen möchte nicht nur Sylt, sondern eines Tages den ganzen Landesteil Schleswig wieder mit Dänemark vereinen. Die Bild Redaktion könnte damit leben, sollte der Landesteil Schleswig wieder dänisch werden. Aber nur unter einer Bedingung. Die Insel Sylt, „Lieblingsinsel der Deutschen“, verbleibt deutsch. Ein Angebot zu dem die dänische Regierung nicht nein sagen könnte. Im Februar interviewte eine deutsche Journalistin mich. Thema war das deutsch-dänische Grenzland sowie die bevorstehenden Feiern anlässlich der demokratischen Grenzziehung vor 100 Jahren.

Sie fragte mich, wie man sich Sylt heute vorstellen müsste, hätten die Insulaner am 14. März 1920 dänisch gestimmt.

Eine interessante Frage, die ich spontan mit „Anders“ beantwortete. „Silt“ würde vollkommen anders aussehen. Der Zugdamm wäre ein Autodamm. Die Autos könnten zwischen List und Hörnum am Strand fahren. Kurtaxe würde nicht erhoben werden. Die Saison wäre viel kürzer. Die Bunker aus dem 2. Weltkrieg in den Dünen gelegen, wären nicht gesprengt worden. Einer würde Räumlichkeiten für ein Museum bieten. Es gäbe keine Bebauung in der ersten Dünen-Reihe und grundsätzlich keine auf den Dünen. Die Häuser, vorwiegend Ferienhäuser aus Holz, wären bescheiden und ausschließlich im Besitz dänischer Staatsbürger. Die Grundstücks- und Immobilienpreise erschwinglich für einen normalen Lohnempfänger. Die Insel hätte keinen Status als Eiland der Schönen und Reichen, sondern wäre ein ganz normales und etwas langweiliges Feriengebiet. Statt Gourmetrestaurants gäbe es eine Unzahl von „Annes Grill“ sowie Hotdog und Soft Ice-Buden. Weder eine eigene Zeitung noch einen eigenen TV- oder Radiosender hätte die Insel. Sylt wäre Teil der Gemeinde Tondern mit 57 000 Bürgern, einem Bürgermeister und einer Verwaltung in einem Rathaus. Hätte vielleicht eine dänische Schule und eine pädagogische Einrichtung der deutschen Minderheit. Die friesische Sprache und Kultur wäre in der dänischen Gesellschaft vollkommen assimiliert worden. Ein Verein nationaler Friiske oder einen deutsch-friesischen Heimatverein würde es nicht geben. Statt Biike-Feiern am 21. Februar würden die Insulaner am 23. Juni, St. Johannes Abend, ein Feuer, das sogenannte „Skt Hans bål”, am Strand zünden. So würde Sylt in meinen Vorstellungen aussehen, wäre sie dänisch. Wobei mir noch eines einfällt. Wir wären nicht so wohlhabend und reich, wie viele es heute auf Sylt sind dank des Tourismus.

Aber wir wären stattdessen glücklicher, obwohl bekanntlich die Schleswig-Holsteiner schon die glücklichsten Deutschen sind. Die Nähe zu Skandinavien, zwei Küsten und der dänischen Minderheit sei Dank. Zurück zur Realität. Alle Jahre wieder stellen die Insulaner fest, dass es mit der baulichen, verkehrlichen und touristischen Entwicklung so nicht weiter gehen kann. Der Massentourismus belastet den Insulaner und die Natur. Die Grenze des Zumutbaren soll überschritten sein. Aber die Grenze ist bei weitem nicht erreicht. Denn auf Sylt gibt es noch reichlich Bauland, viele unbebaute Gärten, auf die der Besitzer der Insel, der Groschen, sein Augenmerk gerichtet hat. Mögen die Insel und ihre Bewohner eines Tages es schaffen, wieder Herr im eigenen Hause zu werden. In diesem Fall würde es bedeuten, sich ehrlich mit der Widersprüchlichkeit seines eigenen Handelns und Denkens auseinanderzusetzen. Ein dänisches Sprichwort sagt: „Du kannst nicht gleichzeitig pusten und Mehl im Mund haben.“ Anders gesagt: „Du kannst nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen.“



Jon Hardon Hansen ist Pastor der dänischen Gemeinde auf Sylt