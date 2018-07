Sterneküche auf Sylt : Söl’ring Hof bleibt sich treu

Johannes King in neuer Rolle, aber kein Gedanke an Konzeptänderung. Die Sterne-Küche bleibt!

von Michael Stitz

30. Juli 2018, 13:03 Uhr

Manche Nachricht verführt zu Spekulationen. So jetzt bei einer Meldung aus dem Söl’ring Hof in Rantum geschehen. Da wird aus der „hocherfreulichen Nachricht, dass wir nach drei Jahren Vorbereitung und toller Teamleistung, heute verkünden können, dass sich etwas im Söl’ring Hof verändert“, die Schlagzeile „Johannes King wird Aushilfskoch“. In dem Artikel einer Hamburger Tageszeitung wird dann noch spekuliert, dass Sylt mit dem Rückzug von King aus seiner Söl’ring Hof Küche ein weiteres Sterne-Restaurant verliert.

„Ich bin stinksauer“, reagierte Johannes King gestern auf diese „völlig verdrehte mediale Umsetzung unserer super positiven Nachricht“. Denn tatsächlich geht es bei den aktuellen Veränderungen im Söl’ring Hof um eine von langer Hand geplante personelle Neuordnung in dem Zwei-Sterne-Haus.

Unter der Überschrift „Keine Zeit für Stillstand“, lässt der Söl’ring Hof in seinem gerade erschienenen Newsletter wissen, dass alles im Fluss ist und man sich freut, eine „Veränderung zu kommunizieren, die schon seit drei Jahren wächst und gedeiht: Das Restaurant des Söl’ring Hof wird nun von Bärbel Ring (Restaurantleiterin & Sommeliere) und Jan-Philipp Berner (Küchenchef) gesamtverantwortlich geführt. Beide sind brillant auf ihrem Gebiet und mit Leidenschaft bei der gemeinsamen Sache! Höchste Zeit, dass die Zwei dafür auch offiziell die Lorbeeren ernten“.

Freunde und Kenner des Hauses, wissen längst, welche Rolle Bärbel Ring und Jan-Philipp Berner im Söl’ring Hof Restaurant spielen, wie sehr die beiden für die Qualitäten stehen, die seit vielen Jahren vom Guide Michelin mit zwei Sternen ausgezeichnet werden. Mit Jan-Philipp Berner hatte Johannes King gezielt einen Küchenchef in sein Haus geholt, dessen Kochtalent nicht nur an das seine heranreicht, sondern mit eigenen Ideen und Innovationen die Zwei-Sterne-Küche auch beständig weiterentwickelt hat.

„Natürlich werden wir weiter auf diesem Niveau kochen“, versichert der 30-Jährige. „Der Söl’ring Hof soll auch in Zukunft die Nummer eins auf der Insel sein. Es wäre doch verrückt, unser großartiges und sehr erfolgreiches Konzept, über Bord zu werfen. Ich will und stehe für Gourmet-Küche auf hohem Niveau, deshalb bin ich in den Söl’ring Hof gekommen und deshalb freue ich mich, dass ich dieses besondere Haus und mich selbst hier beständig weiter entwickeln konnte“.

Auch Bärbel Ring sieht die Zukunft des Restaurant „klar als Zwei-Sterne-Haus mit einer innovativen, anspruchsvollen Küche und einem herausragenden Weinkeller. Das ist unser Geschichte und unsere Zukunft“.

Das Aufgabenfeld von Johannes King wird deswegen keinesfalls langweiliger. In erster Linie wird er weiterhin Gastgeber und Patron des Söl‘ring Hof sein und „Aushilfskoch“ wann immer es notwendig ist – ob als Urlaubsvertretung oder zu besonderen Events. So will er sich auch ein Luft schaffen, um neue „Königreiche“ zu erobern: Feinkostprodukte weiter zu entwickeln, Kooperationen zu stärken, Gastspiele und Repräsentationsaufgaben des Söl‘ring Hof auch außerhalb von Sylt wahrzunehmen.

„Gemeinsam wollen und werden wir uns weiterentwickeln, uns den enormen Herausforderungen stellen, unser Umweltbewusstsein schärfen und vieles mehr“, erklärt Johannes King, der sich auf ein Highlight in diesem Jahr schon besonders freut: „20 Jahre Spatenstich des Söl‘ring Hofs, den wir im Herbst mit einem Tag der offenen Tür feiern werden!“