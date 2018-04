Heimatverein auf Sylt : Söl’ring Foriining: Auf zu neuen Ufern

Bei der Jahreshauptversammlung des Sylter Heimatvereins präsentierte der Vorstand die wichtigsten Themen des vergangenen Jahres und blickte in die Zukunft,

von Julia Nieß

27. April 2018, 05:30 Uhr

Viel ist passiert – viel soll passieren: Nach einem ereignisreichen Jahr 2017 geht die Söl’ring Foriining in ein nicht weniger ereignisreiches Jahr 2018. Bei der Hauptversammlung am vergangenen Montag im Keitumer Friesensaal zog der Vorstand vor den anwesenden Mitgliedern eine positive Bilanz und stellte die zukünftigen Projekte des Sylter Heimatvereins vor.

Ein Highlight der Versammlung sei die Wahl des 1. Vorsitzenden gewesen, berichtet Geschäftsführer Sven Lappoehn. Denn Jürgen Ingwersen konnte ohne Gegenstimme wiedergewählt werden. Generell sei der Vorstand seit seiner Erweiterung sehr gut aufgestellt, freut sich auch die stellvertretende Vorsitzende Maren Jessen, die in dem Verein für das Thema Sprache zuständig ist, und betont: „Das ist sicherlich auch die Grundlage unseres Erfolges“.

Der Vorstand habe sich darüber hinaus von drei auf fünf Personen aufgestockt, „wir haben mit Mathias Lauritzen einen Experten für technische Fragen, Wiebke Stitz ist die Fachfrau fürs Marketing und mit Matthias Walther haben wir einen versierten Juristen.“

Gute Nachrichten gab es auch zu den Finanzen des Vereins, denn zum ersten Mal in ihrer Geschichte kann die Söl’ring Foriining eine siebenstellige Zahl in ihrem Haushalt verzeichnen. „Dass wir über eine Million Euro haben, ist bisher noch nie vorgekommen“, freut sich Mathias Lauritzen. Hier sei allerdings auch schon das Geld enthalten, das der Verein für die dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen vom Bund und den insularen Gemeinden erhalten hat (wir berichteten).

Als „große Herzensangelegenheit des Vereins“ beschreibt Maren Jessen die Baumaßnahmen, die im vergangenen Jahr durchgeführt wurden und in diesem Jahr weiter fortgesetzt werden: Der erste Bauabschnitt – die gesamte Fassadensanierung – sei so gut wie abgeschlossen, berichtet Mathias Lauritzen.

„Es fehlen zwar noch einige Anstricharbeiten, wir sind aber guter Dinge, dass wir diese Arbeiten Mitte Mai abschließen können“. Außerdem seien unter anderem die Sanierungen des Gedenksteins für Uwe Jens Lornsen am Altfriesischen Haus sowie die Abdichtung des Museum-Kellers abgeschlossen. Alles dringend notwendige Maßnahmen, „mit denen konnten wir nicht mehr warten, es musste etwas geschehen“, so Geschäftsführer Lappoehn.

Derzeit plane der Verein die Maßnahmen für den zweiten Bauabschnitt. „Wir wollen dann die Reetdach- und die Fenstersanierung des Heimatmuseums angehen sowie die Heizungserneuerung im Geschäftshaus der Söl’ring Foriining und im Altfriesischen Haus. Außerdem fallen dringende Arbeiten im Denghoog und der Vogelkoje an“, so Lauritzen. Sämtliche Ausschreibungsergebnisse für diese zweite Baumaßnahme würden bereits vorliegen und ein vorläufiges Schreiben an den Bund sei bereits abgeschickt, um erneut eine Fördersumme zu erhalten.

Für den ersten Bauabschnitt konnte sich der Verein im vergangenen Jahr über eine Fördersumme des Bundes von 71 000 Euro freuen. Nach Aussage des Kreispräsidenten Heinz Maurus bestehe die Möglichkeit, bis Juli einen neuen Förderbescheid zu erhalten. „Dann würden wir auch direkt mit der Reetdachsanierung starten“, so Beisitzer Lauritzen.

Der zweite Bauabschnitt soll voraussichtlich Kosten in Höhe von 330 000 Euro verursachen. „Diesen Rahmen werden wir, wenn wir in diesem Jahr noch mit den Arbeiten starten können, auch einhalten“, betont Lauritzen. Allerdings seien von dieser Summe nur 270 000 Euro auch förderfähig. Er erklärt: „Die neue Heizungsanlage fällt nicht unter die Förderrichtlinien für den Denkmalschutz. Das sind also normale Instandhaltungskosten, die nicht vom Bund unterstützt werden“.

Allerdings würde der Verein erneut versuchen, Spenden aus öffentlichen Töpfen, aber auch aus privater Hand zu bekommen, um so alle Vorhaben in die Tat umzusetzen. „Wir haben gute Chancen, dass das auch klappt“, sagt Sven Lappoehn. Er weiß: „Das bestimmende Thema von 2017 und auch für 2018 ist die Sanierung der Liegenschaften“.

Allerdings verliere der Vorstand auch nicht den Weitblick nach vorne. „Nach wie vor haben wir als langfristiges Ziel die Erweiterung unserer Liegenschaften“, so Lappoehn. Am Altfriesischen Haus soll zum Beispiel wieder eine Scheune angebaut werden, die in den 1920er Jahren abgerissen worden ist.

Doch nicht nur diese Baumaßnahmen waren Themen der Jahreshauptversammlung. Auch Projekte, Ausstellungen und die Gewinnung neuer Mitglieder stand auf der Agenda. Einen echten Höhepunkt im kommenden Sommer stellte Museumsleiter Alexander Römer den Vereinsmitgliedern vor: Die Ausstellung „Zu neuen Ufern“, die rund 25 Werke von international namhaften Künstlern aus der Sammlung Deutsche Bank, darunter auch von Gerhard Richter, im Heimatmuseum zeigen wird.

Insgesamt 2500 Mitglieder habe der Verein – und das seit vielen Jahren, betont Sven Lappoehn. „Austritte erleben wir eigentlich nur aufgrund von Trauerfällen – und das gleicht sich mit Neumitgliedschaften aus.“ 50 Prozent sind Insulaner und 50 Prozent seien Liebhaber der Insel. „Unser Ziel ist es aber, den Anteil der Sylter in Zukunft deutlich zu steigern“, so Lappoehn.

Die Wahrnehmung des Vereins in der Bevölkerung sowohl auf der Insel als auch Überregional, in den Medien und in Behörden sei größer geworden, als das noch in der Vergangenheit der Fall war, sagte Lappoehn. „Das liegt vor allem an der professionellen Arbeit des Vorstandes.“

Außerdem sei die Söl’ring Foriining personell gut aufgestellt. „Wir haben 20 menschliche Mitarbeiter“, so der Geschäftsführer mit einem Augenzwinkern, „außerdem haben wir derzeit sechs Mutterschafe und elf Lämmer in der Kampener Vogelkoje, die unsere tierischen Mitarbeiter sind und die Deichpflege übernehmen.“