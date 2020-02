Sylter Sturm-Sonntag : So wirbelt „Sabine“ das Inselprogramm durcheinander

Feuerwehr und Polizei rückten Sonntag zu mehreren Einsätzen aus.

von Ralf Henningsen

09. Februar 2020, 20:20 Uhr

Sylt | Gut zwei Stunden vor der Öffnung des Kongresszentrums am Sonntag kam die Hiobsbotschaft: „Die Ehrenamtsmesse muss leider abgesagt werden“ – die amtliche Unwetterwarnung prognostizierte schon für die Mittagstunden orkanartige Böen. Ein Risiko, das die Veranstalter nicht eingehen wollten – immerhin liegt der Eingangsbereich an der stürmischsten Ecke der Insel.

Holger Bünte

Dabei hatten die Sylter Vereine ihre Stände am Sonnabend mit viel Kreativität und Energie aufgebaut und sich auf einen großen Zuschaueransturm am Sonntag vorbereitet. Am Sonntag von 11 bis 17 Uhr wollten sie ihre Vereine präsentieren und um neue Mitglieder werben. Stattdessen kam Sturm „Sabine“ und zwang die Organisatoren nach Absprache mit dem Tourismusservice zur Absage. Ob es kurzfristig einen Ausweichtermin geben wird, konnten Holger Bünte und Gesa Michaelsen gestern noch nicht sagen. Es dürfte aber nicht einfach sein, im Veranstaltungskalender des Kongresszentrums ein freies Wochenende zu finden.

Ralf Henningsen

Der Sonntag begann für viele Sylter früher als erwartet mit orkanartigen Böen. Bereits um 9.02 Uhr musste die Keitumer Feuerwehr ausrücken, um einen morschen Kastanienbaum zu fällen, der auf die Straße zu fallen drohte. Kurz vor Mittag wurde die Feuerwehr List alarmiert, weil sich am Lister Markt Dachteile gelöst hatten, berichtete die Sylter Polizei. Die Lister Wehr wurde um 14.23 Uhr auch zu einer Hilfeleistung in die Hafenstraße gerufen, wo sich ein Werbeschild gelöst hatte, und um 14.43 Uhr zur St. Raphael-Kirche, wo ein vier Meter langer Windschutz gesichert werden musste.



Bahnverkehr ab 13 Uhr eingestellt





Um 8.30 Uhr teilte die Deutsche Bahn mit, dass der Bahnverkehr nach Sylt am Mittag eingestellt wird. Passagiere müssten zudem mit deutlichen Verspätungen rechnen. Der letzte Syltshuttle verließ Westerland um 12 Uhr, der letzte blaue Autozug um 12.35 Uhr und der letzte Regionalexpress um 12.22 Uhr. Die letzten Bahnreisenden erreichten Sylt gegen 13 Uhr. Zunächst hieß es noch, der Bahnverkehr zwischen Sylt und dem Festland könnte am Abend wieder aufgenommen werden, wenn sich der Sturm abschwächt. Doch stattdessen nahm das Orkantief noch an Intensität zu. Um 16.30 Uhr teilte die Bahn mit, dass der Fernverkehr bundesweit nach und nach vollständig eingestellt wird.

Ralf Henningsen

Wann der Bahnverkehr am Montag wieder aufgenommen wird, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Die Berliner DB-Pressestelle erklärte, dass nach der Sturmnacht am frühen Montag Morgen zunächst der Zustand der Bahnstrecken untersucht werden muss. Die Sprecherin des Autozugbetreibers RDC erklärte am späten Sonntag, dass die Frühverbindungen um 4.30 Uhr ab Niebüll und um 6 Uhr ab Westerland aus Sicherheitsgründen entfallen. Die nächste Information, wann der blaue Autozug den Betrieb wieder aufnimmt, erfolge am Montag kurz nach 5 Uhr in der Frühe.

Sylt war jedoch nicht komplett vom Festland abgeschnitten: Die Syltfähre pendelte trotz des Sturms fahrplanmäßig zwischen List (Sylt) und Havneby (Röm). Für den Montag Nachmittag ab 12.30 Uhr (Havneby) und 13.30 Uhr (ab List) wurden jedoch Abfahrten abgesagt, weil ein sehr hoher Wasserstand das Be- und Entladen in Havneby unmöglich macht.

Unbeeindruckt vom Sturm fand im Keitumer Friesensaal das Kinderfaschingsfest von Tinnum 66 statt. Am Morgen hatte der Vorstand des Sportvereins kurzfristig bei einer Krisensitzung entschieden, das Fest nicht abzusagen. „Wir haben das Fest stattfinden und die Eltern selbst entscheiden lassen, ob sie kommen wollen, oder nicht“, erklärte Vorsitzender Reiner Gutsche am Abend. „Keitum ist dem Sturm weniger stark ausgesetzt als die Westseite der Insel und das Fest fand ja im windgeschützten Friesensaal statt.“ Das sahen viele Eltern ähnlich, und so feierten drinnen mehr als 200 Gäste, während draußen der Sturm pfiff.

Die Sylter Polizei registrierte bis Redaktionsschluss um 20 Uhr insgesamt neun Einsätze. Dazu zählten mehrere umgefallene Baustellen-Absperrungen und ein umgestürzter Baum. Personen seien dabei aber nicht zu Schaden gekommen.