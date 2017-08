VHS Sylt : So viele Angebote wie nie zuvor

vergrößern 1 von 1 Foto: Grewe 1 von 1

Gemeinsam mit dem neuen Schuljahr startet heute auch das Angebot der Volkshochschule (VHS) Sylt. In Kooperation mit der VHS Husum, die unter anderem einen Großteil der administrativen Aufgaben für die Insel-VHS übernimmt, wurde ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Ein vielseitiges Angebot, dass 144 Kurse umfasse und „für die Mitte der Gesellschaft“ stehe, erklärte Nikolas Häckel, Bürgermeister der Gemeinde Sylt in seiner Funktion als Verbandsvorsteher des Schulverbandes. Es sei ein Programm für Alle – Insulaner und Gäste, das ein breites Spektrum an Themen abdecke.

„Im Vergleich zum Vorjahr, in dem das Programm noch unter 100 Kurse umfasste, ist es vor allem inhaltlich reicher geworden“, betonte Hans-Peter Schweger, Direktor der VHS Husum. Unter der Rubrik „Bildung, Politik, Umwelt“ gäbe es nun beispielsweise auch Rechtskunde von Sylter Anwälten. Sie unterrichten Schwerpunkte, welche die Leute auf der Insel beschäftigen würden – dazu gehörten insbesondere Immobilien- und Erbrecht sowie Patientenverfügungen – „Themen, die einfach wichtig sind und von vielen benötigt werden“, erklärte Schweger. Man habe auf die Bedürfnislage der hiesigen Bewohner geschaut und könne in gewisser Weise von einem Spiegel der Gesellschaft sprechen. Zum Teil würde dies durch Erfahrungen der Dozenten erfasst, doch auch Anfragen oder Vorschläge von Bürgern hätten großen Einfluss bei der Erstellung, so wäre zum Beispiel auch ein Holzfällerkurs mit in das Programm aufgenommen worden.

Doch nicht nur über die neuen Angebote freue man sich, auch Altbewährtes wie die Literaturmatineen von Dr. Maria-Gesine Thies oder den Webkurs von Margret Zywina, die 2018 ihren 50. Kursus am Handwebrahmen für die VHS Sylt geben wird, gäbe dem Programm seinen Reiz. Ansonsten erwarte alle Interessierte ein bunt gestricktes Programm das von Bernstein-Schmuckherstellung, Anti-Streßtraining über Sushi-, Sprach- und Fitnesskurse bis zu staatlich anerkannten Schulabschlüssen reiche.

Das Organisationsteam wies darauf hin, dass besonderer Dank den rund 50 Dozenten gelte: Ohne sie würde das Prinzip der VHS nicht funktionieren „und reich werden sie damit definitiv nicht“, betont Häckel. „Wer Dozent werden will oder neue Themenvorschläge hat, soll sich einfach bei mir melden“, motivierte Antje Grass, seit letztem Jahr hauptverantwortliche Organisatorin der Sylter VHS. Alle Neuerungen des Progamms werden auf der Internetseite www.vhs-sylt.de zu sehen sein, über die man sich auch unkompliziert für die Kurse anmelden kann.

von Pierre Boom

erstellt am 28.Aug.2017 | 05:38 Uhr