Warnung des Wetterdienstes : So stürmisch startete die Woche auf Sylt

Der Deutsche Wetterdienst hat am Montag eine amtliche Warnung vor Windböen herausgegeben. Grund für den Sturm ist die Kaltfront eines Sturmtiefs über Skandinavien, welches Schleswig-Holstein und Hamburg überquert.

Avatar_shz von Sylter Rundschau

17. Januar 2022, 11:51 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst hat am Montag eine amtliche Warnung vor Windböen herausgegeben. Grund für den Sturm ist die Kaltfront eines Sturmtiefs über Skandinavien, welches Schleswig-Holstein und Hamburg überquert.

Es ist ein stürmischer Wochenstart auf Sylt. Der Deutsche Wetterdienst gab am Montagmorgen für Norddeutschland nochmal eine amtliche Warnung vor Windböen aus. Bereits in der vergangenen Nacht stürmte es ordentlich. Zu größeren Einsätzen mussten Polizei und Feuerwehr auf Sylt jedoch nicht ausrücken.

Gerüst droht auf Straße zu stürzen

Auf Nachfrage von shz.de berichtet die Einsatz- und Rettungsleistelle lediglich von einem sturmbedingten Einsatz am Montagmorgen in List. „Da wurden die Einsatzkräfte gegen 5.50 Uhr an die Hafenstraße gerufen, weil dort ein Gerüst drohte, auf die Fahrbahn zu stürzen“, so ein Sprecher. „Das Gerüst wurde am Ort des Geschehens wieder sicher aufgestellt und nach zehn Minuten war man da auch schon wieder durch.“ Zu Schaden sei niemand gekommen.

Weiterlesen: Zurückgeschaut: die furiosesten Jahresstarts der vergangenen 90 Jahre

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Montagmorgen vor stürmischen Böen in ganz Norddeutschland gewarnt, insbesondere an der Nordseeküste. Von Windgeschwindigkeiten zwischen 55 und bis zu 80 km/h war die Rede. Grund für das aktuell stürmische Wetter im Norden ist laut Wetterdienst die Kaltfront eines Sturmtiefs über Skandinavien, welche rasch Schleswig-Holstein und Hamburg überquert. Nachfolgend aber soll sich von Westen bereits ein Hoch nähern und es im Tagesverlauf zu einer Wetterberuhigung im Norden kommen.

Sturmkatastrophen auf Sylt im Laufe der Jahre

Stürme zum Start in ein neues Jahr sind nicht ungewöhnlich auf Sylt. Vereinzelt gab es in den vergangenen Jahren auch wahre Sturmkatastrophen zum Jahresbeginn. 1976 wandert ein Sturmtief aus Island am 3. Januar auf die schleswig-holsteinische Küste zu und peitscht die tosenden Wogen vor sich her. Am Mittag fegt das Sturmtief mit bis zu 170 Stundenkilometern über Sylt hinweg, durch eine Springflut steigen die Wasserstände auf knapp vier Meter über die übliche Höhe an.

Weiterlesen: Friedlich und ohne Regen: So feierten Sylter und Gäste in 2022

Auch 1979 gestaltet sich der Start ins neue Jahr nicht viel besser. Ein kräftiger Sturm pfeift über die Insel und türmt den Schnee zu meterhohen Verwehungen auf. Die Straßenverbindungen nach Archsum und Morsum sind abgeschnitten, zeitweilig ebenso nach List und Hörnum. Unzählige Fahrzeuge sind in Schneewehen stecken geblieben oder in die Straßengräben gerutscht. „Schneeketten, Abschleppseile und Schneeschaufeln sind ausverkauft“, vermeldet die Sylter Rundschau in einer Notausgabe.