Corona-Ausbruch nach Party : So kamen Staatsanwalt und Polizei Impfpass-Fälschern auf Sylt auf die Spur

Ein oder mehrere Partygäste sollen sich an Heiligabend illegal Zutritt zum Club „Rotes Kliff“ verschafft haben. Warum die Polizei jetzt ermittelt und wie der Stand der Ermittlungen ist.

11. Januar 2022, 13:44 Uhr

Seit Heiligabend ist die Welt auf Sylt nicht mehr in Ordnung. Die Corona-Zahlen steigen rasant und stetig an. Derzeit hat die Insel eine Inzidenz von mehr als 1700 erreicht und gehört damit zu den Corona-Hotspots – nicht nur in Nordfriesland, sondern bundesweit. Die PCR-Stationen sind voll wie nie, die Gesundheitsämter kommen mit der Nachverfolgung nicht mehr hinterher.

Die Ursache dafür ist die Heiligabend-Party im Club „Rotes Kliff“, bei der sich nachweislich Dutzende Sylterinnen und Sylter infiziert haben. Weil die Zahlen seit dem 24. Dezember 2021 so rasant gestiegen sind, geht auch der Kreis Nordfriesland davon aus, dass die Omikron-Variante in den legendären Club in Kampen eingeschleppt wurde. Doch wie konnte das passieren?

Peter Kliem, Betreiber des Clubs, hatte sich nach Bekanntwerden des Corona-Ausbruchs am 29. Dezember per Mail bei der Sylter Rundschau gemeldet: Darin versichert er, dass es strenge Einlassregelungen nach der 2Gplus-Regel gegeben habe, bis zum 24. Dezember habe es keine Vorkommnisse gegeben.

Erst am Tag vor seiner Mail an die Sylter Rundschau, also am 28. Dezember, habe er erfahren, „dass sich wahrscheinlich an diesem Abend (24.12., Anm. d. Red.), trotz Einlasskontrolle, ein bis drei ungeimpfte Personen mit einem gefälschten Impfnachweis, den Einlass erschlichen haben“, teilte Peter Kliem mit. Wer ihm das mitgeteilt habe, erfährt die Sylter Rundschau nicht mehr. Alle weiteren Nachfragen bleiben unbeantwortet.

Die Aussage von Peter Kliem hat aber dennoch weitreichende Folgen. Wie Christian Kartheus, Sprecher der Polizei in Flensburg, auf Nachfrage von shz.de bestätigt, hat die Polizei aufgrund dieser Berichterstattung selbst die Ermittlungen aufgenommen.

Laut Kartheus hat nicht etwa Barbetreiber Peter Kliem oder eine andere Person Anzeige erstattet, sondern die Polizei ist von sich aus tätig geworden und hat die Staatsanwaltschaft einbezogen. Wer Hinweise geben kann auf Personen, die sich am besagten Abend mit gefälschten Pässen Zugang verschafft haben, wird gebeten, sich an die Polizei auf Sylt, Telefon (04651) 70470, zu wenden. Die Polizei sei mit ihren Ermittlungen noch ganz am Anfang. Es lägen weder gefälschte Impfausweise vor, noch seien bis zum jetzigen Zeitpunkt Zeugen verhört worden. Deshalb bittet die Polizei um Unterstützung.

Vorläufiger Abschied auf Facebook

Der Club „Rotes Kliff“ ist nach Auskunft des Betreibers seit dem 28. Dezember geschlossen, noch bevor die ersten Corona-Fälle bekannt wurden. Nachdem das Land Schleswig-Holstein am Montag die epidemische Lage beschlossen ha und damit auch die vorläufige Schließung von Clubs und Discotheken postete der Club „Rotes Kliff“ auf Facebook ein Foto von einem Security-Mann und folgenden Gruß:

„Wir freuen uns schon heute auf ein Wiedersehen mit Euch ❤️

Peter und das gesamte Team vom CLUB ROTES KLIFF“