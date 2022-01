Heiraten auf Sylt : So gefragt sind Hochzeiten auf der Insel an den Schnapszahlen im Februar

Im kommenden Monat gibt es gleich zwei Daten, die normalerweise heiratswillige Paare aufhorchen lassen würden: den 2.2.2022 sowie den 22.2.2022. Die Nachfrage nach Hochzeitsterminen auf Sylt ist dennoch eher zurückhaltend.

Avatar_shz von Nils Leifeld

18. Januar 2022, 13:27 Uhr

Im kommenden Monat gibt es gleich zwei Daten, die normalerweise heiratswillige Paare aufhorchen lassen würden: den 2.2.2022 sowie den 22.2.2022. Die Nachfrage nach Hochzeitsterminen auf Sylt ist dennoch eher zurückhaltend.

Heiraten auf Sylt und das auch noch an einem Tag, den man buchstäblich nicht so schnell vergisst. Was für viele erst einmal wie ein Traum klingt, wird im kommenden Monat am 2.2.2022 sowie am 22.2.2022 tatsächlich für einige glückliche Paare wahr. Doch ist deren Zahl überschaubar – Corona „sei Dank“.

Geringe Zahlen bei Trauungen im Februar

„Nach heutigem Stand werden wir am 2.2.22 fünf Trauungen und am 22.2.22 acht Trauungen haben. Das sind immer noch geringe Zahlen, aber für viele Paare ist in Corona-Zeiten immer noch nicht viel planbar und die geringe Gästezahl macht vielen wenig Lust zum Feiern“, teilt Bürgermeister Nikolas Häckel auf Anfrage von shz.de mit.

Für Hochzeitswillige: Es gibt für den Februar auf Sylt noch viele verfügbare Termine. Für Auswärtige, die auf Sylt heiraten wollen, teilt die Gemeinde Sylt mit, „dass Sie sich zunächst an das für Sie zuständige Standesamt an Ihrem Wohnort wenden. Dort wird man Ihnen mitteilen, welche Unterlagen Sie für Ihre Eheschließung benötigen. Wenn Sie die erforderlichen Unterlagen zusammengestellt haben, melden Sie Ihre Eheschließung bitte bei Ihrem Wohnsitzstandesamt an mit dem Hinweis, dass Sie beabsichtigen, auf Sylt zu heiraten. Ihr Standesamt wird uns die Unterlagen nach der erfolgten Anmeldung der Ehe übersenden.“

Am Tag der Anmeldung der Ehe können Heiratswillige ab 8 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 04651-851250 einen Termin für Ihre Trauung reservieren. Zu den wichtigen Dokumenten, die mitgebracht werden müssen, gehören ein gültiger Personalausweis, eine beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenregister sowie eine erweiterte Meldebescheinigung.

Ein Ort, an dem geheiratet wird, ist die Kirche St. Severin in Keitum. „Wir haben eine Hochzeit am Dienstag, 22. Februar bei uns“, sagt Elmar Kruse aus dem Kirchenbüro der Gemeinde St. Severin. „Hochzeiten im Februar und dann auch noch unter der Woche sind eher ungewöhnlich, da war auf jeden Fall die Schnapszahl das ausschlaggebende Kriterium für dieses Datum.“

Hochzeitsmonat ist der Mai

Die Hochzeitssaison, so Kruse, verlaufe in der Regel ähnlich wie die Urlaubs-Saison auf Sylt, also ungefähr von Mai bis September/Oktober. „Beliebtester Monat ist der Wonne-Monat Mai, da haben wir auch schon mehrere Trauungen eingeplant.“

Susanne Zingel ist Pastorin in Keitum. Sie ist glücklich, dass auch in diesem Jahr trotz Corona Hochzeiten in kleinerem Rahmen in St. Severin stattfinden werden. „Ich freue mich auf die neue Saison und ich denke, dass es mehrere kleinere Hochzeiten geben wird, eben unter den aktuellen Corona-Bedingungen“, so Zingel.

St. Severin in Keitum ist ein beliebter Ort für Trauungen, auch bei Prominenten. Im September 2018 gaben sich dort Modedesigner Guido Maria Kretschmer und sein langjähriger Lebensgefährte Frank Mutters das Ja-Wort. Im Juni 2005 heiratete Ex-Tennis-Star Michael Stich seine Freundin Alexandra Rikowski in Keitum. Vor gar nicht allzu langer Zeit, im September 2020, heiratete die aus dem Frankfurter „Tatort“ bekannte Schauspielerin Margarita Broich ihren Lebensgefährten Dr. Dirk Schmalenbach in St. Severin.