Skaterpark nimmt Formen an

Am Donnerstag stellen die Architekten ihre Multipark-Pläne im Westerländer Schulzentrum vor

von Ralf Henningsen

19. August 2019, 18:07 Uhr

Westerland | Bei einem Workshop am Donnerstag, 22. August von 16 Uhr bis ca. 18 Uhr wird im Forum des Schulzentrums der Multipark-Entwurf durch das Planungsbüro Glifberg-Lykke der Öffentlichkeit vorgestellt. In Kleinarbeitsgruppen sollen einzelne Themen weiter bearbeitet werden und so die Ideen der Bevölkerung mit in die Planungen einfließen.

„Alle Interessierten sind aufgerufen, sich in die Planung der Sport- und Freizeitanlagen wie zum Beispiel Rollsport, Fußball, Leichtathletik, Basketball, Beachvolleyball oder Boule einzubringen, damit das Sylt-Stadion eine attraktive neue Gestaltung erfährt“, erklärte Bürgermeister Nikolas Häckel in einer Pressemitteilung.

Beim ersten Workshop im Januar hatten die Architekten aus Kopenhagen bereits die Wünsche und Ziele der Sylter abgefragt. Von den Jugendlichen besteht vor allem ein großes Interesse an einer professionellen Rollsportfläche mit Elementen zum fließenden Befahren wie in einem Flowpark. Wichtig erschien auch eine Teilüberdachung. Neben der Rollsportfläche stand die Bündelung mehrerer Sport- und Freizeitangebote an einem zentral gelegenen, attraktiven Standort im Fokus der Jugendlichen.

Planungsaufgabe des Büros ist ein Realisierungskonzept für den Multipark unter Berücksichtigung eines Rollsportparks. Ein erster Bauabschnitt Rollsport könnte kurzfristig realisiert werden. Dazu gehört auch die Verbesserung der Radwegeverbindung im Bereich des Syltstadions für die Verbindung zwischen dem Campingplatz und dem Strandzugang Himmelsleiter.



Verein Skateboarding Sylt sucht Spender





Sprachrohr der Rollsportfans ist der neu gegründete Verein Skateboarding Sylt, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die seit vielen Jahren heiß ersehnte moderne Rollfläche als Bestandteil des Multiparks im Syltstadion in Westerland entstehen zu lassen. Für eine gute Nutzbarkeit und Dauerhaftigkeit ist eine Betonbauweise geplant, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Die Zielsetzung ist, Sylt in der Zukunft attraktiv für junge Familien zu halten und der Inseljugend ein attraktives Angebot an einem gut erreichbaren Standort zu bieten. Diese Verbesserung der Lebensbedingungen schließt sich gut an die Anstrengungen der letzten Jahre an, bei denen bezahlbarer Wohnraum geschaffen wurde.

Laut Aufgabenstellung will die Gemeinde Sylt einen Ort der Begegnung kreieren – einen sozialen Treffpunkt für die Gemeinschaft und mehrere Generationen. Der Multipark soll eine Anlaufstelle für alle Rollsportarten werden. Außerdem soll er Raum für Leichtathletik, Fußball, Basketball, Beachvolleyball, Parkour und weitere Trendsportarten bieten. Der TSV Westerland unterstützt das Anliegen, auch wenn der Verein sich dafür von der genormten 400-Meter-Rundlaufbahn verabschieden muss.

Die Kosten für das Realisierungskonzept übernahm die Gemeinde Sylt, gefördert durch die Region Uthlande mit EU-Geldern.

Die weitere Detailplanung der Rollsportfläche und der Bau werden viel Geld kosten. Ein Quadratmeter wird nach der Kalkulation ungefähr 500 Euro kosten und der Verein Skatboarding Sylt wünscht sich für das große Inselprojekt für die Sylter Jugend viele Quadratmeter-Paten. Der Verein ist auf der Suche nach Spendern, die den Rollsportpark als Quadratmeter-Paten unterstützen möchten.

„Nur bei ausreichenden Mitteln können die Rollsportfläche und der Multipark Maßstäbe setzen und so gebaut werden, dass ein weiteres Highlight für die Insel entsteht. Dann sind auch Kombinationsevents verschiedener Sportarten vorstellbar, z. B. Skaten und Surfen, oder aber nationale Wettbewerbe von Rollsportarten“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung des Vereins Skateboarding Sylt. Weitere Infos, zum Beispiel zur Spendensammlung, hat der Verein auf seiner Internetseite www.skateboarding-sylt.de zusammengestellt.